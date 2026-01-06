出國旅遊注意！島根6.2地震 專家：日本5地區「易有餘震」

地震專家郭鎧紋提醒，日本鳥取、島根、岡山、廣島和山口等5個地區近期還會有餘震。 圖：翻攝自廣島旅遊官方網站

[Newtalk新聞] 今(6)日日本當地時間上午10時18分，日本島根縣東部發生芮氏規模6.2地震，震源深度僅10公里，屬於極淺層地震。地震專家郭鎧紋研判，造成本次地震的原因和南海海槽級能登半島7.6地震無關，其形態和嘉義、台南前段時間發生的地震相似，預估日本鳥取、島根、岡山、廣島和山口等5個地區近期還有很多餘震，欲前往日本旅遊的朋友需要特別留意。

日本島根縣東部今日上午發生芮氏規模6.2地震，震央位於北緯35.3度、東經133.2度，震源深度僅10公里，屬極淺層地震。日本鳥取縣西部級島根縣東部觀測到最大震度為5強，京都府北部、京都府南部及大阪府北部等地觀測到的最大震度也有3，能感受到劇烈搖晃。

由於地震發生後的17分鐘內又連續發生6起地震，日本氣象廳緊急召開記者會，提醒未來一週內還有機會發生相同規模的地震，但目前沒有引發海嘯的風險。對此，郭鎧紋警告，未來一週欲前往日本鳥區、島根、岡山、廣島和山口等5個地區的朋友需特別留意餘震可能帶來的影響。

郭鎧紋說明，日本島根發生芮氏規模6.2地震的原因是菲律賓海板塊隱沒至歐亞大陸板塊，與南海海槽無關，更和能登半島規模7.6的地震無關。這起地震的型態就像日前嘉義、台南地區發生的地震，預估未來一段時間內，都有發生餘震的可能。

