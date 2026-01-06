出國旅遊注意！島根6.2地震 專家：日本5地區「易有餘震」
[Newtalk新聞] 今(6)日日本當地時間上午10時18分，日本島根縣東部發生芮氏規模6.2地震，震源深度僅10公里，屬於極淺層地震。地震專家郭鎧紋研判，造成本次地震的原因和南海海槽級能登半島7.6地震無關，其形態和嘉義、台南前段時間發生的地震相似，預估日本鳥取、島根、岡山、廣島和山口等5個地區近期還有很多餘震，欲前往日本旅遊的朋友需要特別留意。
日本島根縣東部今日上午發生芮氏規模6.2地震，震央位於北緯35.3度、東經133.2度，震源深度僅10公里，屬極淺層地震。日本鳥取縣西部級島根縣東部觀測到最大震度為5強，京都府北部、京都府南部及大阪府北部等地觀測到的最大震度也有3，能感受到劇烈搖晃。
由於地震發生後的17分鐘內又連續發生6起地震，日本氣象廳緊急召開記者會，提醒未來一週內還有機會發生相同規模的地震，但目前沒有引發海嘯的風險。對此，郭鎧紋警告，未來一週欲前往日本鳥區、島根、岡山、廣島和山口等5個地區的朋友需特別留意餘震可能帶來的影響。
郭鎧紋說明，日本島根發生芮氏規模6.2地震的原因是菲律賓海板塊隱沒至歐亞大陸板塊，與南海海槽無關，更和能登半島規模7.6的地震無關。這起地震的型態就像日前嘉義、台南地區發生的地震，預估未來一段時間內，都有發生餘震的可能。
更多Newtalk新聞報導
國光客運再爆薪資糾粉！業者：上午200名員工薪水已全數發放
懶人包》武陵農場櫻花季2/13開跑！交通管制措施一次看
其他人也在看
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
氣溫溜滑梯！最凍跌破5度 這3天挑戰首波寒流
【緯來新聞網】今（5日）輻射冷卻影響，各地清晨依然偏冷、日夜溫差大，下半天強烈大陸冷氣團南下，晚起氣緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
騎車上陽明山！年輕男竟「冷到下不來」叫119 醫師示警了
近日受輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，外出務必做好保暖。對此，振興醫院急診重症醫學部主任田知學分享，曾有位年輕人騎到陽明山冷水坑，結果冷到下不來，只好叫119救護車，因此她提醒，氣溫轉變或是驟降，即使是「短暫」出門，也請穿著保暖、隨時補充熱量與水分。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 23
強烈冷氣團發威！一路凍到週六 粉專：3大地區防「9度以下」嚴寒低溫
今（6）日輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，中央氣象署今早6時30分針對12縣市發布低溫特報，今清晨至上午及晚起局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，這波強烈冷氣團影響時間較長，加上輻射冷卻效應，會一路冷到週六清晨，其中有3大地區留意9度以下嚴寒低溫。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 6
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
強烈大陸冷氣團常駐！一張圖看最低溫 本周氣溫趨勢曝
新一波強烈大陸冷氣團報到！氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今（5）天下午貼出一張圖詳細說明，本週各地仍有明顯低溫，清晨需注意10度以下低溫出現。該粉專提醒，本週氣溫持續偏低，北部、東北部大致為寒冷天氣；中部以南白天溫暖夜間清晨寒冷，溫差較大。請大家要多注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
今午後變天2地有雨！整週冷爆「這2天只剩5度」 下週又一波冷氣團
午後變天！氣象粉專天氣風險表示，今（5）日白天多雲到晴，不過午後迎風面北部及東北部將轉為多雲有短暫陣雨，晚間西半部有局部10度左右低溫。週三、週四仍持續受強烈大陸冷氣團影響，夜間空曠處及近山區有5度左右機會。預估下週仍有達冷氣團強度的冷空氣南下，提醒民眾要留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
12縣市低溫特報！首波寒流殺到「平地恐現5°C低溫」 極冷時間曝
中央氣象署發布低溫特報，今（6）日輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣清晨至上午及晚起局部地區有10度以下氣溫發生的機率，請注意。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 2
快訊／強烈冷氣團發威！18縣市低溫特報「跌破10度」 急凍到明晚
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署今（6）日上午10時56分針對18縣市發布低溫特報，提醒今日下午起至明晚，局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2
強烈大陸冷氣團南下全台低溫！一圖看懂7天天氣
強烈大陸冷氣團南下全台低溫！一圖看懂7天天氣EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
強烈大陸冷氣團南下 估週三至週五有機會達寒流等級
今（6）日開始強烈大陸冷氣團南下，溫度開始逐漸下降，台南市楠西鹿陶洋清晨出現8℃的低溫，氣象署也針對18縣市發布低溫特報，局部地區氣溫會到10℃以下。專家分析，這一波強烈大陸冷氣團影響的時間比較久，從週三到週五，加上輻射冷卻效應，有機會來到寒流等級，到了週末白天回溫幅度也有限，提醒大家要特別注意保暖。公視新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
強烈冷氣團來襲！今晨關西僅6.5℃ 明、後天更冷
根據中央氣象署觀測，今天（5日）清晨5:44全台最低溫出現在新竹縣關西的6.5度。受輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低。氣象署表示，迎風面的北部、東半部及恆春半島降雨機率增加。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
15縣市發低溫特報！明晨部分地區恐「不到10°C」
【記者黃泓哲／台北報導】中央氣象署今(4)日10時38分發布低溫特報，受輻射冷卻影響，各地清晨氣溫明顯偏低。氣象署提醒，明(5日)清晨到上午，局部地區有出現10°C以下低溫的機率，早出晚歸的民眾一定要做好保暖，避免著涼。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
挑戰極端冷度！首波寒流週三襲台 專家示警凍到月中
（記者許皓庭／綜合報導）2026年首波寒流可能即將報到！今（5）日下半天起，另一波強烈大陸冷氣團再度強襲全台。 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 1
還沒到最冷！林得恩揭「4特徵」：這波冷很久
最低溫估下探5度！氣象專家林得恩表示，今（5日）下半天起，有另一新的強烈大陸冷氣團開始南下，這波強冷空氣具有4點關鍵特徵，其中包括冷空氣持續的時間偏長。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
天氣冷吱吱！溫度驟降「室內溫度」更重要 兩時段易誘發心血管疾病
生活中心／馬聖傑、嚴凱 台北報導這幾天，民眾外出，明顯感受到溫度真的很低！外出真的包得緊緊緊，但這不是溫度最低的時候。氣象署預估，未來還有更強烈的大陸冷氣團，全台溫度將繼續往下探！有醫師提醒，天氣冷的時候，室內溫度非常重要！因為室內猝死機率比室外高，不僅出門要穿得多一點，在家裡也得做好保暖工作。大鍋冒著熱氣，熱騰騰的米粉湯，各式各樣的黑白切，不管天氣多冷，喝上一口熱湯，真的有夠暖胃。中央氣象署針對18個縣市發布低溫特報，但這幾天還不是最冷的時候，未來一週還有另一波，強烈大陸冷氣團，冷空氣持續南下，全台氣溫會像溜滑梯一樣繼續往下探，民眾外出得包得更緊。天氣冷吱吱！溫度驟降「室內溫度」更重要 兩時段易誘發心血管疾病。（圖／民視新聞）民眾：「一般年紀大的，應該要洋蔥式的（穿搭）吧，（在家裡的話）我都喝溫開水，那穿襪子還是會穿一些薄薄的外套。」民眾：「洋蔥式穿搭，襪子啊腳踝或是脖子包厚一點，（在家）就穿一個在家裡的大外套，然後穿去床上睡前都喝熱湯。」要對抗低溫，保暖工作真的得做好，消防署從跨年當天統計到1月3號，通報非創傷性到院前心肺功能停止的報案，這四天就有123件，救護案件，雖然不一定跟天氣變冷有關，但民眾還是得多加留意，因為低溫容易誘發心血管疾病發生，特別是清晨5到6點，以及晚上8到9點，是急性心肌梗塞與中風的高風險時段，不僅出門要穿得暖，室內溫度也得注意，最好保持18到20度左右。天氣冷吱吱！溫度驟降「室內溫度」更重要 兩時段易誘發心血管疾病。（圖／民視新聞）台安醫院心臟內科醫師林謂文：「室內猝死的機率會比室外，還要來得更高，清晨的時候起床的時候，這時候在被窩的溫度，如果是接近30度，可是在臥室可能只有20度，這時候溫差變化劇烈，就有可能產生所謂的，對身體產生一定程度的衝擊，血壓會突然上升，這時候就容易發生一些，心腦血管的意外事件。」溫差變化劇烈，血管收縮、血壓上升，不管一般民眾或是高風險族群，都得特別注意。原文出處：天氣冷吱吱！溫度驟降「室內溫度」更重要 兩時段易誘發心血管疾病 更多民視新聞報導零食藏有「3大傷腎炸彈」 醫囑吃多恐心臟驟停！日知名軟糖公司出護手霜「包裝一模一樣」 台灣遊客誤吃嚇壞：太像了冬季心房顫動進入高峰期 醫解析關鍵對策民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
16縣市低溫特報下探6度！下半天強烈大陸冷氣團南下 各地越晚越冷
[Newtalk新聞] 今（5）日清晨受到輻射冷卻影響，各地依然偏冷。中央氣象署凌晨4點32分針對16縣市發布低溫特報，今日平地最低溫是金門東測站在今天清晨6點9分測得的6.2度；台灣本島平地最低溫則出現在新竹縣關西鎮的「關西工作站」測站，清晨5點44分測得6.5度。 氣象署指出，今日各地日夜溫差大，清晨低溫西半部及宜蘭11至14度，花東16至17度，其中高雄以北、宜蘭、花蓮的空曠地區、近山區或河谷及金門有可能出現10度以下低溫。白天北部、宜蘭氣溫略降，最高溫約20至22度，中南部高溫約24至26度，花東約23到24度，下半天強烈大陸冷氣團南下，晚間氣溫將進一步下降。 天氣方面，迎風面的北部、東半部及恆春半島降雨機率增加，其中桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴。空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南以南局部地區短時間可能達橘色提醒等級 。 週二受到強烈大陸冷氣團影響，氣溫逐漸下降，低溫預測中部以北、宜蘭及金門10至13度，南部、花東及澎湖15至17度，馬祖10至12度；高溫預測北部、宜新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
野柳海洋世界爆「囚禁」 海獅.海豹住處不如豬圈
台北市 / 綜合報導 野柳海洋世界是很多台灣人的兒時回憶，明星動物像是海獅、海豹和海豚的表演秀，到現在還是吸引大批遊客，但歡笑與掌聲的背後，動保團體發現海獅、海豹在後場的居住環境，竟然只有大約2坪大，比豬圈還要小，水池也只有牠們身高的一半，海獅們沒有空間活動，只能無助繞圈！另外，海豚母子和1隻雌性海豚，也被困在只有3輛巴士大的小水池，時間超過1年，飼養環境恐怕危害動物福利。面對動保團體指控，園方強調已經 將海豚 分池飼養，另外，針對居住空間則表示都有符合國際規範，平時也會讓海獅、海豹外出活動。海獅跟著訓練師的指令，用前鰭支撐住全身重量，把尾鰭高高翹起，站在看台上吐出舌頭，乖乖張大嘴巴，讓觀眾們看看牠的牙齒，這是位在新北市的野柳海洋世界，但在光鮮亮麗的表演背後...。動保團體，拍下海獅海豹的宿舍，就在舞台後面，每隻動物只能分到，大約兩坪大的空間，水池深度也不到牠們半身高。台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏：「(海獅住所)基本上就是像豬圈這樣子，然後就是完全是水泥化的環境真的連一根草都沒有，以海豚的圈養環境來說，它大概就是1個表演池跟6個小小的飼養池，其實最大也不過就是長25公尺寬16公尺，然後水深只有三公尺。」表演完回到後場只能原地繞圈，對高智商的牠們來說，無疑就像是酷刑，想游動就會碰到牆面，長時間的監禁讓牠們出現刻板化行為。台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏：「那牠們(海獅)其實目前為止，牠們其實真的就是被單獨個體化的圈養，事實上這對動物的心理來說是一個非常大的緊迫，讓牠完全沒有辦法跟牠的同伴有任何互動，那刻板行為嚴重的時候動物甚至會出現自殘的狀況。」除了居住環境硬體設備問題，動保團體也抗議，野柳海洋世界不顧共識，私下持續繁殖，直到去年中再次前往現勘，才發現園區竟然有十隻海豚，和官方公布的九隻數據不符。野柳海洋世界業務客服部經理林筱恩：「目前園區已經將公海豚還有母海豚分池來做飼養，那我們的場域內的一個海豹海獅的居住場所，牠的生活環境也都有協會的認定，並沒有違反任何動物福利。」野柳海洋世界保育員候組長說：「每一場展演的空檔我們是都讓動物出來，不然牠在裡面牠是要憋死。」對此業者出面澄清，都有按照相關規範，也絕對沒有虐待動物的情事。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前 ・ 1
強烈大陸冷氣團今晚南下北東轉雨 是否升級寒流氣象署：持續觀察
中央氣象署預報員趙竑上午指出，今天上午天氣穩定，但晚間起強烈大陸冷氣團漸漸南下，北部下午雲量增加，北東轉雨，外出備傘。今...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
日本島根地震規模上修6.4！餘震13連發 日本氣象廳示警：一周內慎防同等級地震
[Newtalk新聞] 日本島根縣6日上午發生規模6.2強震，震央位於島根縣東部，震源深度10公里，多地最大震度5強，後續餘震已發生起，日本氣象廳稍早上修地震規模6.4，並提醒未來一周內慎防同規模地震。 根據NHK報導，這起地震震央位於島根縣東部，造成了長時間的震動，島根縣松江市、安來市以及鳥取縣境港市、日野町、江府町測得最大震度5強。 日本氣象廳地震海嘯監測課課長海老田綾貴呼籲民眾，在地震發生後的一周左右時間裡，密切關注震度為5級以上的地震，甚至有可能發生震度更大的地震。同時也提醒，在震度強烈的地區，落石和山體滑坡的風險正在增加，因此請大家注意未來的地震活動和降雨情況。 他指出，根據過去案例，該地區發生過類似震級的地震後一周內，曾出現相近程度的地震。請大家在地震發生後的一周左右注意震度5級以上的地震，也不排除發生更強的地震的可能性。特別是，在大地震發生後的兩到三天內，可能會發生強烈震動的地震。 日本氣象廳指出，這是自 2018 年島根縣西部發生規模 6.1 地震以來，島根縣首次觀測到 5 級以上的地震強度。而在10年前，鄰近的鳥取縣中部發生規模6.6地震後，鳥取縣此次也是首次觀測到震新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 發表留言