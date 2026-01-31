出國旅遊注意！幫親友帶行李竟因「這玩具」被帶走…他曝慘痛經歷：吊飾也中招

千萬不要替他人攜帶行李進出境。示意圖／取自免費圖庫pixabay

隨著農曆新年即將到來，不少民眾都已安排連假出國旅遊的行程，除了出國與回程前務必詳細檢查行李箱裡的物品，以免違反當地機場規定，也需注意千萬別因一時釋出善意而惹禍上身。一名網友分享，他日前返台時，因侄子在韓國購買的玩具槍準備帶回台灣，結果讓他行李被拆封安檢將近半小時，雖然事後並無大礙，但也讓他無奈呼籲：「不管是跟親人、愛人還是朋友出國，請『不要』幫別人帶行李！」

一名網友日前在Threads上PO文表示，他這天從韓國仁川機場準備返台時，被安檢人員以「托運行李內有違禁品」為由帶走。經過一番搜查後，結果竟是原PO侄子和家人在樂天超市購買的手槍被安檢人員認為是違禁品，而沒跟著侄子一家人逛街的他根本不知道當下究竟買了什麼，為此也讓他無奈直呼：「早知道就不幫他們一家掛行李了！」

原PO表示，雖然在將近半小時的檢查、拆封、拍照過程中，安檢人員都非常有禮貌，但讓他不滿的還是作為罪魁禍首的侄子：「台灣海關應該要把侄子攔下，讓他學到一課！」對此，原PO也希望藉這次經歷提醒即將出國的朋友：「不管是跟親人、愛人還是朋友出國，請『不要』幫別人帶行李，也不要為了行李額度把不確定內容物的行李掛在自己名下！」

網友因托運行李中的玩具槍遭安檢人員攔下。圖／翻攝自Threads

PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友紛紛留言調侃：「千防萬防，防不了自己人」、「真的應該讓侄子一家人被帶去小房間的…當下應該很慌張吧你」、「看來今年給姪子的紅包可以省起來了」、「不要幫人拿行李在26年前就已經聽老師說過了，如果是毒品大機率回不了國」、「千思萬慮敵不過蠢人靈機一動！」

也有網友無奈表示曾有過類似經歷：「還有！曾經把行李箱就給別人使用的回來一定要再次檢查乾淨，曾經被長輩借手提行李箱，結果她在夾層放水果刀，我用的時候過海關被攔下來翻行李說有刀然後我完全不知道，冷汗直流」、「我們去年去釜山，我弟在樂天樂園買了一個手槍吊飾小小的一個，他放在隨身包包忘記放行李箱過安檢被翻出來，後來人員看了一下問一下其他人可不可以過，後來就還給我弟了，差點被丟掉，所以不確定能帶的東西不要帶，或是放托運以免造成困擾！」

外國買的玩具槍不能帶回國？

玩具槍分類

非火藥玩具槍：如水槍、模型槍等由塑膠或橡膠材質、無發射功能的玩具槍通常可攜帶，但不能逼真到像真槍，否則可能被視為違禁品。

可發射彈丸玩具槍：如BB槍、氣槍、彩彈槍等，在台灣屬管制槍械，必須申請許可，否則不能入境。

托運與隨身

建議托運：即使是安全的塑膠玩具槍，也不要放在手提行李，避免安檢誤會。

標註與包裝：最好把玩具槍包裝在原盒內，並在行李內明顯標示「玩具」或「Plastic Toy Gun」。

過海關需注意：對於仿真槍非常敏感，外型逼真、材質、大小都可能引起攔查。若海關認為「外觀逼真、可能危險」，可能扣押或要求解釋，建議民眾返台前需查詢該國相關管制與規定。



