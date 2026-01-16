出國旅遊注意！日本蜱蟲病通報創歷年新高 疾管署揭台現況

【健康醫療網／記者林則澄報導】民眾赴日本旅遊注意！當地以蜱蟲為感染媒介的「發熱伴血小板減少綜合症」創下新高，我國衛生福利部疾病管制署指出，人體若遭帶有「發熱伴血小板減少症候群病毒」的蜱蟲叮咬而感染，將出現發燒、噁心、嘔吐等症狀，所幸目前在台灣尚未出現此類病例，但因國人較常前往日本泡溫泉、賞櫻花等旅遊活動，提醒在草叢或林地活動，應注意防範可能接觸到的寄生蟲或病媒蚊，以降低感染風險。

日本SFTS創新高 疾管署揭台情況

日本媒體《日本放送協會》（NHK）報導，國立健康危機管理研究機構統計，該國2025年全境發熱伴血小板減少綜合症病例數共計191例，創下單年歷史新高。由於不少台灣人喜歡前往賞櫻花、泡溫泉、滑雪等活動，疾管署郭宏偉主任表示，發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）在日本過去多年都有零星病例，國人在當地旅遊時也須留意，但目前台灣尚未出現此類病例，而中國大陸北方部分省份則也有發熱伴血小板減少綜合症病例報告，顯示該類疾病在東亞地區仍有傳播風險。

廣告 廣告

▲疾管署郭宏偉主任表示，發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）在日本過去多年都有零星病例。

疾管署官網衛教資訊提到，蜱蟲為發熱伴血小板減少綜合症主要的傳播媒介，主要棲息於草叢、樹林等野外環境，林明誠副署長表示，相比之下，台灣則以恙蟲病較為常見，但不論是預防發熱伴血小板減少綜合症還是恙蟲病，民眾在草叢或林地活動時，皆需注意防範可能接觸到的寄生蟲或病媒蚊，落實防蚊蟲措施，以降低感染風險。

▲疾管署林明誠副署長（左）表示，民眾在草叢或林地活動時，注意防範可能接觸到的寄生蟲或病媒蚊，以降低感染風險。

蜱蟲為SFTSV傳播媒介 傳染途徑曝

疾管署官網提到，發熱伴血小板減少綜合症的致病原是白纖病毒科（Phenuiviridae）班達病毒屬（Bandavirus）的病毒，即發熱伴血小板減少綜合症病毒（SFTSV） ，是外有脂質包膜的單股RNA病毒，而蜱蟲為該病毒主要的傳播媒介，主要棲息於草叢、樹林等野外環境，另可透過直接接觸急性期、末期或死亡病患的血液、體液或呼吸道飛沫顆粒而導致人體感染。

至於民眾若感染發熱伴血小板減少綜合症有何症狀，疾管署官網指出，包括叮咬處出現紅腫、皮疹、水皰、瘀斑，整個人開始發燒、噁心、嘔吐、食慾不振、血小板及白血球減少，若惡化為重症，可能導致多重器官衰竭，甚至死亡，目前該病無特定的治療藥物，以支持性療法為主。

▲疾管署官網衛教資訊。

SFTS預防方法 疾管署官網4點須知

避免暴露於蜱蟲孳生的草叢環境，若至郊區、戶外活動或工作必須接觸草叢環境時，應做好個人防護措施，包括穿著長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，並將褲管紮入襪內，並於衣物及皮膚裸露部位可使用政府主管機關核可含DEET、Picaridin或IR3535的防蚊藥劑，並依照標籤指示說明使用。 戶外活動結束後應盡速沐浴並更換全部衣物，避免蜱蟲的附著和叮咬，以降低感染風險，並注意居住周圍環境，請勿接觸鼠、不明來源的寵物或野生動物。 若發現遭蜱蟲叮咬，應盡速用鑷子夾住蜱蟲的口器，小心地將蜱蟲摘除，避免其口器斷裂殘留於體內，並使用肥皂沖洗叮咬處，即可降低感染的機會。 如有出現疑似發熱伴血小板減少綜合症症狀，應盡速就醫並告知醫師蜱蟲叮咬史、流行疫情地區戶外活動史，或有無出入郊區、草叢等活動史，以供醫師診斷參考。

【延伸閱讀】

多國「萊姆病」疫情上升！台灣也現今年首例境外移入 如何預防感染？

戶外活動突高燒紅疹注意！ 當心恙蟲叮咬引發腦膜炎



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67386

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw