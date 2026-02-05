出國旅遊注意！返台攜帶食品規定一次看 違規最高罰300萬

食藥署今(5)日提醒民眾海外旅遊攜帶食品回國須遵守相關規定。 圖：新頭殻資料照

[Newtalk新聞] 春節連假將近，不少民眾規劃出國旅遊，順便購買當地特色食品作為伴手禮。食藥署今（5）日特別整理「三大注意事項」，提醒民眾自國外攜帶食品返台，除須符合限量規定外，僅能供個人自用，並嚴禁在國內轉售，包含透過網路平台販售，違者將依法開罰。

食藥署指出，民眾出國採購食品前，應先留意各國食品安全狀況。建議可至食藥署「食品藥物消費者專區」查詢「國外消費紅綠燈」資訊，作為選購食品時的重要參考，避免誤購有食安疑慮的產品。

在攜帶食品回國方面，食藥署提醒須遵守「個人自用限量規定」。一般食品總價值應在 1,000 美元以下，且重量不得超過 6 公斤；錠狀或膠囊狀食品，每種最多可攜帶 12 瓶（盒、罐、包、袋），合計不得超過 36 瓶，並須為原包裝為限。

此外，食藥署強調，依《食品安全衛生管理法》規定，旅客攜帶回國且未經輸入查驗的食品，僅限個人自用，不得轉售。若民眾將相關食品置於電商平台、社群媒體等管道販售，將依法規第 47 條第 14 款規定，處新台幣 3 萬元以上、300 萬元以下罰鍰。食藥署呼籲，民眾返國前應事先了解相關規定，遵守攜帶與使用限制，才能確保旅途與年節送禮都安心又順利。









