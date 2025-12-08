出國旅遊申請中國一次性旅遊護照 恐喪失台灣身分

〔記者王冠仁／台北報導〕近來有國人到中國旅遊，順勢向中國旅行社報名參加鄰近的俄羅斯旅遊團，還誤信中國旅行社宣稱「代辦俄羅斯簽證」及「快速通關」等話術，導致國人申辦中國一次性旅遊護照。然而依據現行法令，台灣地區人民不得在中國大陸設有戶籍或領用中國護照，違者將喪失台灣地區人民身分；據悉，今年至今，有少數國人因此喪失台灣身分。

依據台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條之1規定，「台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照」，違者，將喪失台灣地區人民身分及其在台灣地區選舉、罷免、創制、複決、擔任軍職、公職及其他以在台灣地區設有戶籍所衍生相關權利，並由戶政機關註銷其台灣地區之戶籍登記。

據悉，截至今年為止，有少數國人因此喪失台灣身分。這些個案大多都是被人檢舉，或是相關單位接獲情資、通報，展開調查，確認這些國人確實曾經請領中國一次性旅遊護照。

移民署說，若接獲其他機關或民眾檢舉，國人在中國設有戶籍或領用中國護照、身分證或定居證，會依行政程序法查證並通知當事人說明後，再依規定通報戶政事務所依權責辦理。

移民署表示，「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民許可辦法」已於今年11月3日修正生效，對於已喪失台灣地區人民身分者申請回復身分，採取較嚴謹的規範，民眾不可不慎。

移民署呼籲，國人於中國旅遊期間，切勿為至中國鄰國短期旅遊，貪圖便利而領用中國邊境旅遊護照等證件。

