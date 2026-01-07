出國旅遊目的地 大阪釜山受歡迎、紐澳搜尋增

（中央社記者余曉涵台北7日電）據觀光署統計，114年1到11月國人海外旅遊首選日本。旅遊業者今天公布，114年海外旅遊最熱門目的地為大阪，其次為釜山、沖繩。另有業者指出，團體旅遊搜尋量以紐澳增加最多。

根據交通部觀光署統計，114年1到11月台灣旅客出國人次高達1738萬239人次，較113年成長11.96%；前3名旅遊目的地為日本、中國及韓國。

旅遊業者KKday今天公布114年最熱門旅遊目的地，排名首位為大阪，其次是釜山，第3名為沖繩，第4至10名依序為東京、北海道、京都、首爾、香港、澳門、曼谷。

至於竄升最快的新興旅遊城市，KKday表示，前5名為清邁、新加坡、濟州島、峴港、富國島。

KKday說，前5大熱銷商品類別，分別為樂園景區票券、各國網卡、交通接駁＆城市通行證、各類一日半日遊、日韓＆東南亞機票。

分析全年銷售數據，KKday說，台灣民眾赴海外旅遊的喜好出現3大變化，包含短天數快閃遊及長天數深度遊都要；日本二、三線城市大旺，去年業績成長超過30%；各類深度旅遊體驗穩健成長，具備在地文化特性、個性遊的商品最受青睞。

KKday說，從全站網卡銷售數據來看，超過35%台灣旅客曾於去年分別進行至少1次的3天海外快閃遊、超過7天的海外深度遊，更有超過20%的旅客全年出國4次以上，凸顯民眾對於海外高頻率旅遊的渴求。

另外，雄獅旅遊指出，去年團體旅遊搜尋量，以紐澳地區增加2.5倍最多，推測台灣客群偏好轉變為「長天數、慢旅行、深主題」。（編輯：吳素柔）1150107