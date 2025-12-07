出國旅遊要小心！誤信快速通關申請「一證件」 返台後連台灣身分都沒了

移民署提醒，民眾勿申請一次性中國邊境旅遊護照。資料照。李政龍攝



移民署今（12/7）提醒，過去有國人赴中國旅遊時，向中國旅行社報名俄羅斯旅遊團，誤信旅行社宣稱「代辦俄羅斯簽證」及「快速通關」等話術，導致申領了一次性中國邊境旅遊護照，結果遭戶政事務所廢止戶籍，進而喪失台灣身分相關權益。

移民署強調，依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第9條之1規定，台灣地區人民不得在中國大陸設有戶籍或領用中國護照。違反者，喪失臺灣地區人民身分。

另依廢止「台灣地區人民身分及戶籍作業要點」第4點規定，移民署知悉台灣地區人民在中國大陸設有戶籍或領用中國護照，應即通報當事人戶籍地戶政事務所逕為廢止其臺灣戶籍。移民署說明，倘接獲其他機關或民眾檢舉國人在中國大陸設有戶籍或領用中國護照、身分證或定居證，經依行政程序法查證並通知當事人說明後，即會依規定通報戶政事務所依權責辦理。

移民署表示，「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民許可辦法」已於114年11月3日修正生效，對於許可已喪失台灣地區人民身分者申請回復身分，採取較嚴謹的規範，新增積極要件。

移民署特別呼籲，國人於中國大陸旅遊期間，切勿為至中國鄰國短期旅遊，貪圖便利而領用中國邊境旅遊護照等證件。

事實上，相關情況早在2017年就已發生，由於中國發放的一次性的「邊境旅遊護照」，比申辦俄羅斯簽證便宜許多，效期為3個月，民眾一時不查而辦理。

