出國旅遊返台注意！攜帶食品3大要點一次看

[NOWnews今日新聞] 新春賀歲、馬年到來，不少民眾計畫於春節假期出國旅遊，並選購當地特色食品作為伴手禮。衛福部食藥署今（5）日特別整理三大點注意事項，提醒民眾從國外帶回的食品，除須符合限量規定外，僅能供個人自用，嚴禁在國內轉售，亦包含網路販售。

一、國外採購食品前，先看「消費紅綠燈」

食藥署建議，民眾在選購國外食品前，可先至食藥署「食品藥物消費者專區」查詢「國外消費紅綠燈」資訊，了解各國食品安全狀況，作為聰明選購的重要參考。

二、自用食品限量守則

攜帶食品回國時，務必遵守個人自用限量規定：一般食品價值應在1,000美元以下，且重量不得超過6公斤；錠狀或膠囊狀食品，每種最多12瓶（盒、罐、包、袋），合計不得超過36瓶（盒、罐、包、袋），並以原包裝為限。

三、僅能自用，不得販售

食藥署強調，依食品安全衛生管理法規定，旅客攜帶回國且未經輸入查驗之食品僅限於個人自用，若民眾將攜回的食品拿去販售（如放置於電商平台、社群媒體拍賣），依該法第47條第14款規定，將處新臺幣3萬元以上至300萬元以下罰鍰。

