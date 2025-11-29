出國暴增42.8％！旅遊成今年消費最大動能

【記者趙筱文／台北報導】主計處公布截至今年9月台灣國人消費最新數據，整體消費力道明顯回溫，其中「旅遊」最受民眾青睞，出國人次年增高達42.8％，成長幅度在所有指標中居冠。專家分析，國境全面開放後，家庭旅遊與團客需求強勁回流，已成今年帶動民眾消費的最大推手。

根據民間消費相關指標，信用卡簽帳金額年增11.9％，顯示民眾日常購物與行動支付使用更為頻繁；餐飲業營業額年增3.6％、百貨與量販等綜合商品零售則上升4.5％，反映內需消費維持穩健回升。不過汽車買氣走弱，今年汽機車銷售年增率為-4％，顯示大型耐久財消費仍保守。

值得注意的是，股市投資也明顯增溫，上市櫃股票成交值年增44.4％，與旅遊同屬今年「最敢花」的民間支出類別之一。

整體而言，113年民眾消費呈現「旅遊火熱、日常回暖、耐久財偏弱」的結構，隨景氣回升與薪資改善，主計處預期明年內需仍將持續成長，旅遊與刷卡消費將是觀察重點。

