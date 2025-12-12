出國最怕被當中國人！他秀「1神物」讓萬網讚爆：小粉紅要生氣囉

生活中心／李紹宏報導

高市早苗的「台灣有事」論述讓中日關係降至冰點，當地日本人對中國的厭惡感也急遽上升。就怕去日本玩會被誤認成中國人，有台灣遊客便在護照登機前，除了綠色護照要準備，更拿出「我是台灣人徽章」，直呼台日友好，底下網友也笑喊，「『你中國人喔？』這句話差不多快超越國罵了！」

一群台灣人去日本前拿出「台灣人徽章」，讓網友讚爆。（圖／翻攝自Threads @kai_840723）

這名網友出國多次，時常在社群軟體Threads上分享飛行日記，這次他跟家人朋友一起去日本福岡6天5夜，特別先在桃園機場第二航廈錄下影片，只見他從灰色斜背包先拿出綠色台灣護照，下一秒抽出塑膠套，拉近鏡頭，原來是超多枚「我是台灣人徽章」，圖案中有貓咪在喝台灣之光珍珠奶茶，相當可愛。

原PO說，我們出門在外最害怕什麼？最害怕的就是被誤認成中國人。同時強調，其實沒有把徽章別在身上走來走去，只是想逗旅伴開心，也為自己是台灣人的身分感到驕傲。

影片一出，超過41萬網友共鳴，認為身為台灣人真的感到相當驕傲，「我們上輩子可是功德滿滿才能成為台灣人！」、「當中國人很丟臉喔，還要買護照套當台灣人」、「『你中國人喔？』這句話差不多快超越XX娘了」、「各位是不是不知道中國跟日本現在關係很不好啊？是我也會帶」、「果然留言區中國人森七七了」、「小粉紅超在意」。

在蝦皮上也有許多人兜售「台灣人徽章」。（圖／翻攝自蝦皮「我是台灣人專賣店」）

其實不只去日本，不少台灣人去韓國也會戴台灣人徽章，而這個現象背後，其實反映出台灣人在海外常因被誤認為中國人而共同面臨的困擾。不過，也有人認為，除了配戴徽章，更重要的是做一個良好、守規矩的旅客，才能真正到當地遊客歡迎。

