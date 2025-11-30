出國染燙省一半？他驚「日韓2、3千就搞定」 一票網共鳴：台灣真的貴

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

隨著日韓旅遊風氣盛行，不少人出國時除了吃美食、逛街購物，更把「醫美、燙染」一起解決。近日，有網友驚訝指出，到日本、韓國燙髮或染髮，一次竟然只要2、3千元，對照台灣動輒4、5千起跳的價格，讓他忍不住直呼價差有夠大，好奇問「到底為什麼他們可以這麼便宜阿？」

有網友指出，到日本、韓國燙髮或染髮，一次竟然只要2、3千元（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT以「是台灣太貴還是怎樣？」為題發文表示，他身邊近年來許多人會到韓國、上海做醫美，如今甚至會在日韓旅遊時順便燙髮、染髮。他聽聞友人分享日韓當地價位，多數燙染只要2、3千元即可搞定，而他自己在台灣處理一次頭髮平均就要近5千元，價差之大讓他十分疑惑。

原PO更補充，韓國做霧眉、中國做美甲的價格便宜得驚人，讓他忍不住好奇詢問：「是他們競爭太激烈？所以只能以低價取勝嗎？還是只是單純台灣太貴？」

貼文一出立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，不少網友有感附和，「台灣物價這幾年漲得誇張」、「是日幣便宜吧？」、「房價高租金貴，基本上就是物價狂飆的元兇」、「跟有錢人才國旅一樣~懂？」、「純粹崇洋而已吧？畢竟都說台灣經濟是幾十年來最好喔，有錢就不怕貴囉」、「是台灣物價偏高，薪水偏低，房價瘋狂」。

也有網友分析指出是產業結構問題，「有一部分，是當一個地方越競爭。其他地區過去CP值就越高，你今天領美國薪水就會喜歡去中國，CP值太高」、「應該要說是以當地的消費習慣及薪資文化而有價格上的不同，不過每次出國回來，台灣的東西真的還蠻貴的」。

