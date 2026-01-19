出國比上班累？他列崩潰清單「這1步」最心累 眾人傻眼：請留台當盤子

生活中心／王文承報導

一名網友表示，出國真正最累人的不是旅程本身，而是出國前繁瑣的計畫與準備工作，像是換護照、買機票、規劃行程等，都讓他感到相當煩躁。（機場公司提供）

出國旅遊不僅能放鬆心情，還能增廣見聞、舒緩壓力，替自己好好充電。不過，一名網友卻表示，真正最累人的不是旅程本身，而是出國前繁瑣的計畫與準備工作，像是換護照、買機票、規劃行程等，都讓他感到相當煩躁，也好奇是否有人和他有同樣的感受，貼文曝光後，引發網友熱議。

他列出國崩潰清單 眾人傻眼：請留台當盤子



一名網友在網路論壇《PTT》發文表示，自己近期有出國計畫，但發現護照已經過期，必須先去拍照並辦理換發；此外，因打算在國外自駕，卻發現汽、機車駕照也都過期，只好先到監理所換發新駕照，再申請國際駕照。

廣告 廣告

原PO指出，除此之外，還得花好幾個月追蹤最便宜的機票價格、研究可使用的機場貴賓室、購買網卡、透過網銀換美金並在機場領取、挑選海外回饋最高的信用卡，甚至還要規劃要前往的城市與景點、訂房、租借機車等一連串事項，讓他忍不住直呼：「計畫出國真的有夠煩。」

貼文曝光後，引起不少網友吐槽，「不要去了，看起來你為了出國快累死」、「問就是國旅」、「嫌麻煩就跟團啊」、「那應該改成去墾丁」、「這些你不做就是讓旅行社賺走而已」、「你不適合出國，請留在國內當盤子」、「現在懂旅行社的價值了吧」、「都會用AI生圖了，不會叫AI幫你規劃行程嗎」。

不過，也有過來人認為，規劃行程本身就是旅行的一部分，反而能讓旅程更充實，「不覺得很開心嗎？一邊規劃一邊笑，排想吃的、想去的，恨不得早點出發」、「做功課、計畫行程超好玩，我超愛」、「對愛出國的人來說，這其實是一種享受」、「一年一、兩次還負擔得來，人生本來就是有付出才有收穫」、「事前準備本來就是旅行的樂趣之一」。

更多三立新聞網報導

一堆人不知道！他逛全聯驚見「2色王子麵」：差別在哪？官方揭驚人真相

自稱福建省金門人挨轟！陳玉珍嘆「心裡沉重」：完全依照憲法清楚說明

超商禮盒誰買？內行曝「掃貨時機」：這折數買到手軟 7-11官方也回應了

親情成了索命符？ 退休夫妻相信女兒「這1句」生活藍圖全毀：真的極限了

