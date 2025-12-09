出國比國旅便宜？2寶媽吐「真實心聲」 全場秒點1關鍵：比較划算

原PO好奇詢問，到底出國哪裡便宜了？示意圖／翻攝自Pixabay

國旅跟出國該選哪個？一名網友在臉書社團「匿名公社」中發布貼文，表示想問常出國旅遊的人，「到底出國哪裡便宜了」，1個人沒有1萬元會玩不起。貼文曝光後，引發網友熱議，不少人點出關鍵，是同樣價錢來比較的話，出國會比較划算。

一名網友在「匿名公社」中發布貼文，表示「我想問常出國的人，到底出國哪裡便宜了？」花費包含護照、來回機票、住宿、飲食、伴手禮，而且旅行都要幾天幾夜，好奇詢問，沒有1萬能玩得起嗎？

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人留言指出，旅遊的國家應該是關鍵，「東南亞的話不到1萬應該可以，7月全家3人去馬來西亞9天只花2.5萬，一個人8千多」、「我去泰國6天5夜花不到3萬啊…你去墾丁跟我住一樣等級的飯店試試」、「跟團東南亞5天4夜不到2萬」、「越南、沖繩、泰國都很便宜」。

另外，也有網友指出，如果是同樣的價錢去換算的話，出國旅遊確實比較划算，「國旅才貴，同價錢出國划算」、「很便宜啊，我在台灣玩3天2夜都超過1萬了」、「你先想想台灣有什麼地方可以讓你花1萬，又玩的很值得的」。不過，也有人表示，以單身來說出國確實比較划算，帶小孩的話費用會瞬間變高。

原PO在看完留言後強調，「我覺得我無法出國是因為我一個人花得起，但是要帶小孩2位一起出國，就不夠錢花了」。最後，他也說不會拋下小孩自己一個人出國享樂。



