出國沒PO美腿照…性感翹臀男星被媽催秀「大肌肌」 粉絲笑：媽媽懂流量

記者王芷姍／台北報導

演員兼模特兒吳翔震自2008年出道，曾因推出個人性感寫真而人氣攀升，近來因吳母大方誇讚他「翹臀性感」，甚至鼓勵他多露美臀回饋粉絲而成為話題焦點，母子間的趣味互動屢屢成為話題焦點。近日吳翔震到澳門旅遊返台後，母子倆的最新對話再度引發網友熱議。

吳翔震發文表示自己剛從澳門回來，就被吳媽媽質問:「沒有拍美腿照?」。（圖／翻攝自吳翔震臉書）

吳翔震昨（22）日在臉書發文透露，自己剛回到台北，吳媽媽就立刻開口詢問：「 你這次澳門一張美腿照都沒有？不是有練胸肌嗎？快給大家看成果！」讓他忍不住感嘆吳媽媽好嚴格。他也無奈回應:「一個人旅行很難拍美腿照，但有去健身房啦。」

廣告 廣告

吳翔震因壯碩的好身材，經常成為網友們的焦點話題。（圖／翻攝自吳翔震臉書）

隨著吳媽媽與吳翔震的對話曝光，不少粉絲也湧入留言，幽默表示：「吳媽媽教導有方」、「有吳媽媽真好」、「媽媽很懂流量」。此外，對於吳翔震隨文附上的腹肌側面照，粉絲們也驚喜不已，紛紛留言稱讚：「腹肌也可以！」、「美肌，一级棒」、「這個也很有誠意」。

吳翔震經常與粉絲分享吳媽媽與他的談話內容，讓粉絲直言吳媽媽好懂流量。（圖／翻攝自吳翔震臉書）

更多三立新聞網報導

5萬人朝聖TWICE高雄演唱會 VIP區狂遭強光直射喊痛：完全看不到舞台

周子瑜全文台灣人淚崩「不是因為乖」遭封殺10年吐真心：真的渴望

范冰冰抱回「寶島影后」秒刪！張鈞甯清晨低調po文 8字發聲了

曾獲小S認證！天菜男星「大尺度裸照外流」本人緊急回應了

