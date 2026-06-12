出國注意了！桃機「航廈電車」7/1起停運 旅客改搭桃捷、巡迴巴士

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航廈電車預計從7月1日起停止營運。（翻攝自桃園機場官網）

暑假出遊潮將至，桃園機場公司宣布，7月1日起將停止營運原本的「航廈電車」，提醒出國旅客要注意，可改搭桃園捷運或24小時巡迴巴士。

桃園機場公司今（12日）於臉書粉專「桃園國際機場 Taoyuan International Airport」表示，桃園機場配合第三航廈串接工程，預計從7月1日起停止營運原本的「航廈電車（Skytrain）」。

航廈電車預計從7月1日起停止營運。（翻攝自臉書@桃園國際機場 Taoyuan International Airport）

桃園機場公司提醒，未來如果需要在第一航廈與第二航廈之間往返，記得改搭桃園捷運或24小時巡迴巴士，「在此處寫下終章，是為了開啟更美好的篇章。」提醒要出國的民眾要注意一下動線。

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