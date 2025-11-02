出國注意！不只行動電源 多家航空 「1物品」也禁托運

多家航空公司最新規定，藍牙耳機及充電盒因內含鋰電池，禁止放入託運行李。（示意圖／翻攝自Pexels）





近年來，行動電源與鋰電池相關爆炸事件頻傳，若是發生在運輸過程中，一旦發生意外可能危及其他乘客安全。繼行動電源之後，多家航空公司近日宣布，藍牙耳機、以及其充電盒也禁止放入託運行李，僅能隨身帶著或放置手提行李攜帶上機，以維護飛航安全。

立榮航空指出，藍牙耳機及其充電盒屬於個人可攜式電子設備（PED），耳機放入充電盒中會自動充電、處於待機狀態，若放入託運行李就無法符合PED完全關閉的規範。為此，立榮明確規定，藍牙耳機（含充電盒）不得託運，旅客只能以手提或隨身方式攜帶。

星宇航空表示，目前尚未針對藍牙耳機單獨訂定規範，但提醒乘客，如含鋰電池電子設備需要託運，必須採取防護措施，並確保完全關機且符合國際鋰電池安全標準。中華航空也指出，藍牙耳機屬可攜式個人電子用品，雖未單獨明文禁止託運，但依行動電源與備用鋰電池規定，建議旅客將電子設備隨身攜帶並妥善包裝，以符合安全規範。

長榮航空也重申，乘客攜帶個人可攜式電子設備若要託運，必須完全關機，不能處於待機或休眠狀態。而備用電池或行動電源裝置更需全程手提，不得托運。由於藍牙耳機的無線充電盒被認定為行動電源類別，亦受到相同規範，禁止放入托運行李。

台灣虎航則表示，內建鋰電池的藍牙耳機、充電盒，以及手持風扇等裝置，也只能以手提或隨身方式攜帶上機，託運一律禁止。航空公司提醒旅客，遵守規範不僅避免臨櫃重新調整行李，也能確保飛行安全。

華信航空也建議旅客將藍牙耳機及充電盒隨身攜帶，避免放入託運行李，因裝置待機狀態會違反PED完全關閉要求。航空公司仍在評估是否全面禁止託運。