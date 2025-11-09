出國注意！人妻1疏忽害家庭旅行泡湯 護照有「行李貼紙殘膠」也NG

（示意圖／報系資料照）

英國1名母親出國時因疏忽護照效期，被迫辦理新護照，花費250英鎊（約新台幣1萬元）及額外住宿、改簽費用，導致家庭假期毀於一旦。類似案例也發生在蘇格蘭，1名13歲男童的護照因頁面貼紙痕跡被視損壞，無法登機。專家提醒，出國前務必確認護照有效期與各國規定，避免行程受阻與額外開銷。

《每日郵報》（Daily Mail）報導，來自貝德福德（Bedford）的溫蒂（Wendy Melville）與丈夫原計畫與2名子女前往希臘克里特島度假，但在登機前就遭遇意外。10月26日凌晨，一家人前往機場辦理登機手續時，溫蒂被告知她的護照將於幾個月後到期。根據歐洲及申根國家規定，護照必須在返程後仍有效3個月，否則無法登機。

廣告 廣告

面對突發狀況，溫蒂急得當場落淚，被迫留在英國辦理新護照，讓丈夫與孩子先行出發。雖然她在2天後成功取得新護照，但花費了250英鎊，另加106英鎊（約新台幣4322元）住宿與86英鎊（約新台幣3506元）另行訂票費用，且3天後才加入家人度假。

她表示，「這是昂貴的教訓，從沒聽過這條規定，護照明明有效卻不能用，真的荒謬。」類似事件也發生在蘇格蘭的梅根（Meghan Law）身上。她原定10月初與2名孩子飛往普吉島度假，不料13歲兒子的護照因頁面上有「行李貼紙痕跡」而被視為損壞，無法登機。

對此，專家提醒，旅客出國前務必確認護照有效期及規定，以免因疏忽造成行程受阻，增加額外費用與不便。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

T-glass缺貨漲價潮！ 法人點名「這兩檔」潛力無敵

日人難理解的「4觀光客行為」 網：這一點台人難改

被指「婆婆離世隔天去慶生」！ 曾馨瑩還原時間線：心情非常沉重