出國注意！台人赴日旅遊「1原因」被捕 外交部示警：尊重當地法規

疫情後旅遊景氣復甦，出國人數漸增，不過當中卻也暗藏陷阱，部分國人誤信高薪誘惑，或宣稱可免費招待旅遊，落入「求職詐騙」圈套。對此，外交部今（16）日表示，今（2025）年駐日館處頻繁接獲日方通知，國人涉嫌詐欺被捕案，提醒民眾勿貪圖一時報酬，深陷牢獄之災。

外交部今日舉行例行記者會，台灣日本關係協會副秘書長王郁慧進行業務簡報。她說明表示，為了促進日本年輕政治青年對台灣的理解，外交部從2010年就陸續邀請包括國會議員、助理、政黨職員以及地方議員，日本訪團來台灣研習活動，已經舉辦20梯次。

此外，王郁慧表示，今年政界青年研習營將在22日至26日舉辦，總共邀請約20位日本政界青年訪團。她強調，外交部非常期盼透過研習活動，永續經營台日友好，也可以持續推升台日關係。

另王郁慧提醒，今年初開始，駐日處頻繁接獲日方通知，部分國人涉嫌詐欺被捕案件，因其誤信「暗黑打工」，宣稱可以免費招待日本旅遊，就在不知情的情控之下，觸犯當地法律。她說道，外交部會持續關注這樣的情形，也呼籲國人尊重日本當地法規，不要貪圖一時報酬，深陷牢獄之災。

