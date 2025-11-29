出國注意！台灣12家旅行社被撤照 最新名單曝

交通部觀光署公告，今年共有12家旅行社被廢照，另有76家獲准停業或解散，名單曝光。（示意圖／翻攝自pexels）





近年來，國外旅遊熱潮興起，為節省安排行程的時間，許多民眾選擇跟團，並挑選適合自己的旅行社。不過，交通部觀光署近期公告「114年經本署廢止或撤銷旅行業執照名單」，宣布今年共有12家旅行社被撤照，另有76家旅行社獲准停業或解散。

根據交通部觀光署「114年經本署廢止或撤銷旅行業執照名單」，共計列出12間旅行社，其中有9間因未在規定期限內繳交保證金而被廢照或撤銷，分別為：全球國際、諦陽、松愛國際、新成長、台灣風獅、富康、楓蓮、翔展、萬豪國際旅行社。其餘3間朝桂、寶鑽、世航旅行社則因未依規定向交通部觀光署報備逾6個月，遭暫停營業1個月以上。

廣告 廣告

另外，觀光署近日也公布，截至目前共有76家旅行社獲准停業以及辦理解散（註銷稅籍），其中近三個月就新增19家業者。不過，截至今年10月，全台仍有4,246家旅行社在營運，較2024年同時期增加約100家。

114年核准停業名單（38家）：

樺宇旅行社、福安旅行社、遠輪旅行社、經典旅行社、江山旅行社、小馬國際旅行社、信鋒旅行社、詠泰旅行社、百飛旅行社、光陽旅行社、享台灣旅行社、臺灣國際旅行社、優質旅行社、運通國際旅行社、金興旅行社、台塑旅行社、遇見國際運通旅行社、二姐旅行社、瑞麒旅行社、再興國際旅行社、嗨澎湖旅行社、大宏旅行社、昇漢旅行社、啟程旅行社、台灣便利旅行社、安美旅行社、米飯旅行社、中證旅行社、天王遊旅行社、永豐旅旅行社、百世旅行社、和成旅行社、享玩旅行社、大來國際旅行社、跨海旅行社、亞馨樂活旅行社、天齊旅行社、迦勒興旅行社、星辰旅行社。

114年經核准解散、註銷稅籍名單（38家）：

犇發國際旅行社、來客喜旅行社、台光大國際旅行社、永迎旅行社、盼遊國際旅行社、猴思特旅行社、新南向旅行社、藍灣旅行社、鯨宇國際旅行社、晟源旅行社、福倉旅行社、秘樂旅行社、天鷹旅行社、易瀚國際旅行社、易凱旅行社、天南旅行社、澎式日常旅行社、香格里拉旅行社、怡安旅行社、龍慈旅行社、朋來旅行社、東航旅行社、芊芊旅行社、興南旅行社、菁喜旅行社、比利旅行社、軒漢旅行社、博亞國際旅行社、捷誠旅行社、浩展國際旅行社、動力澎湖旅行社、巨麗旅行社、愛遊天下國際旅行社、菁英旅行社、特芙樂國際旅行社、佳寶旅行社、軒瑜旅網旅行社、四海一家旅行社。

更多東森新聞報導

外國人認證！台灣最宜居城市是「這」 台中、高雄都輸了

構築觀光新未來：交通部觀光署啟動「三軸並進」轉型藍圖

台東好行「移動博物館3.0」亮相！ 公車搖身變展間

