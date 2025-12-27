出國注意！搭飛機托運「忘做1事」行李恐送錯航班

行李托運時，未移除的舊標籤可能影響掃描判讀，導致送錯航班。（示意圖／翻攝自pexels）





不少旅客喜歡保留托運行李箱上的登機標籤作為紀念，長久累積下來，箱面可能貼滿各種標籤。桃園機場提醒，行李上的舊條碼過多，可能干擾分揀設備的掃描判讀，增加行李送錯航班的風險。不過如果直接撕掉標籤，又容易在箱面留下痕跡，陸媒也曝光輕鬆去除貼紙的簡單方法。

殘留的條碼恐影響機器判讀

桃園機場指出，托運過程中，行李會被360度旋轉掃描條碼，自動導引至相應航班。如果行李上仍有多張標籤，可能會造成系統錯誤判斷。為了確保行李安全抵達目的地，建議旅客事先清理不必要的標籤。

此外，桃園機場亦提醒，托運行李若使用保護套且鬆脫，可能遮擋條碼或被輸送帶捲入；綁帶或吊牌過長也可能會影響機器運作，旅客可在托運前再檢查固定。

貼紙撕不掉？這樣做最有效

根據《香港01》報導，行李箱上的條碼貼紙隨著時間累積會愈黏愈難撕，即便成功移除，也可能留下膠痕或殘膠，影響箱面美觀。不過，只要掌握以下兩種方法，就能輕鬆清除貼紙，保持行李箱整潔如新。

方法一：吹風機加熱

可先以吹風機對準貼紙加熱，使膠水軟化後，再從邊緣用手指或塑膠卡片撬起。熱風可降低貼紙黏性，有助完整撕下，避免留下膠痕。

方法二：卡片+乳液

若臨時在機場才發現需要移除條碼貼紙，可先使用塑膠卡片從邊緣輕輕刮起，再取少量乳液沾在軟布上，以打圈方式擦拭殘留膠痕，直至完全清除，便可恢復行李箱表面整潔。