出國注意！旅遊不便險２大新制4／1上路，班機延誤最高賠12000元

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隨著清明連假即將來臨，許多民眾已開始規劃出國行程。然而，對於習慣購買旅遊不便險的旅客而言，金管會於今年1月初公布的新制度將帶來重大改變。自4/1起，旅遊不便險的投保規範將更加嚴格，不僅限制每人最多投保２張保單，同一家產險公司更只能投保１張，而班機延誤、行李延誤或損失等定額理賠項目的上限也將統一調整為6,000元，這些變革勢必影響民眾的投保策略。

旅遊不便險投保張數限制

金管會指出，為了防止重複投保及超額理賠的問題，產險公會將在4/1啟用「旅遊不便保險通報平台」，對旅遊不便險的定額給付型保單實施更嚴謹的管控機制。根據新規定，民眾在每趟出國旅程中，定額給付型的旅遊不便險最多只能投保２張保單。更重要的是，向同一家產險業者僅能購買１張保單。

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旅遊不便險理賠金額調整

除了投保張數的限制外，4/1起各項定額給付的理賠金額也將有所調整，具體的理賠項目與金額調整如下：

班機／行李延誤：每次定額理賠上限調整為6,000元

行李損失：最高理賠金額同樣限制在6,000元

文件損失：旅行文件遺失的賠付上限為3,000元

累計給付制：假設班機延誤４小時可獲賠6,000元，若保單採累進式給付，延誤時間達到８小時可加倍理賠，但單一保單的最高總給付金額仍以12,000元為上限

定額給付與實支實付差異

目前市面上的旅遊不便險主要分為「定額給付」與「實支實付」２種類型。定額給付型保單是市場主流，只要符合理賠條件，保險公司就會支付固定金額，不需要提供消費憑證。相對地，實支實付型保單則需要保戶提供相關費用單據，保險公司會在保額範圍內，根據實際支出進行理賠。新制度主要針對定額給付型保單進行規範，實支實付型保單則不受影響。

▲出國投保前要看清楚保單項目。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

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