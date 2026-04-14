出國注意！旅遊不便險２大新制4／1上路，班機延誤最高賠12000元
隨著清明連假即將來臨，許多民眾已開始規劃出國行程。然而，對於習慣購買旅遊不便險的旅客而言，金管會於今年1月初公布的新制度將帶來重大改變。自4/1起，旅遊不便險的投保規範將更加嚴格，不僅限制每人最多投保２張保單，同一家產險公司更只能投保１張，而班機延誤、行李延誤或損失等定額理賠項目的上限也將統一調整為6,000元，這些變革勢必影響民眾的投保策略。
旅遊不便險投保張數限制
金管會指出，為了防止重複投保及超額理賠的問題，產險公會將在4/1啟用「旅遊不便保險通報平台」，對旅遊不便險的定額給付型保單實施更嚴謹的管控機制。根據新規定，民眾在每趟出國旅程中，定額給付型的旅遊不便險最多只能投保２張保單。更重要的是，向同一家產險業者僅能購買１張保單。
旅遊不便險理賠金額調整
除了投保張數的限制外，4/1起各項定額給付的理賠金額也將有所調整，具體的理賠項目與金額調整如下：
班機／行李延誤：每次定額理賠上限調整為6,000元
行李損失：最高理賠金額同樣限制在6,000元
文件損失：旅行文件遺失的賠付上限為3,000元
累計給付制：假設班機延誤４小時可獲賠6,000元，若保單採累進式給付，延誤時間達到８小時可加倍理賠，但單一保單的最高總給付金額仍以12,000元為上限
定額給付與實支實付差異
目前市面上的旅遊不便險主要分為「定額給付」與「實支實付」２種類型。定額給付型保單是市場主流，只要符合理賠條件，保險公司就會支付固定金額，不需要提供消費憑證。相對地，實支實付型保單則需要保戶提供相關費用單據，保險公司會在保額範圍內，根據實際支出進行理賠。新制度主要針對定額給付型保單進行規範，實支實付型保單則不受影響。
▲出國投保前要看清楚保單項目。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
更多食尚玩家報導
全聯蔬果怎麼挑最新鮮？包裝上「神祕數字」是關鍵，北農總經理親自解答
麥香魚身世曝！麥當勞員工曝「美味真相」，起初竟是為這族群打造
蛋撻、曲奇餅不是冠軍！香港澳門必買伴手禮Top10，這間被稱蝴蝶酥界愛馬仕
草莓只排第３！最毒蔬果排行榜出爐，教你１招去除農藥：不必用鹽水、清潔劑
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
其他人也在看
樂天桃猿世界卡出擊 搶先購票內野買1送1
樂天桃猿世界卡上市，串聯「樂天生態圈」享5%現金回饋(圖/樂天集團 提供)
虎航日韓優惠機票「1199元起」 尊榮虎會員今搶先買
台灣虎航今年冬季促銷航班於今（15日）上午10點開賣，首波開賣僅限尊榮虎會員，16日則是全面開賣。單程未稅新台幣1199元起。
香港首個五年規劃：北京下達KPI還是「責無旁貸」的社會主義融合？
香港首次編撰五年規劃，是否意味著要從市場經濟轉向計劃經濟？
貝森特接受BBC採訪表示：為了免受伊朗長期安全威脅，「一點痛苦」是值得的
國際貨幣基金組織警告，美以與伊朗的戰爭可能使全球經濟陷入衰退。貝森特表示，這場衝突是為了消除伊朗對西方國家首都發動核打擊的威脅。
賞桐花免費玩七條遊程！桐花季客庄健行步道、活動資訊一次看！｜【免費好好玩】
每年四、五月間盛開的桐花，佈滿山林宛如五月雪，迎接2026油桐花季的到來，客家委員會也與各縣市政府規劃了「客庄小旅行」，其中有七條免費遊程，結合客家文化體驗、健行等活動，一起感受五月雪的氛圍。
日本搭機新制4／24上路！全面禁止使用行動電源 每人最多帶2個
根據日媒《NHK》報導，日本國土交通省公布的新制內容，乘客在飛機航行期間，嚴禁使用行動電源為智慧型手機等電子設備充電；同時，亦禁止利用機艙座位附設的插座為行動電源本身充電。國土交通省特別指出，去（2025）年1月南韓釜山機場曾發生客機上方行李置物櫃的行動電源起火...
【最暖款待】白沙屯進香40萬人潮創紀錄！當百年「四季籤」化作平安料理：吃進的是祝福，走出來的是力量
2026年，台灣宗教界的年度盛事——白沙屯媽祖往北港進香，再次刷新歷史紀錄。今年報名人數正式突破40萬大關，當「粉紅超跑」劃開擁擠的人潮，這不只是體力的長征，更是一場關於願望的集體朝聖。
粿粿與王子「擁吻親密照」首度曝光！ 范姜彥豐律師怒批：行為令人髮指
男星范姜彥豐的妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌藝人王子（邱勝翊），范姜對2人提告侵害配偶權。士林地院今（14日）下午開庭，范姜彥豐親自出庭，其律師直批女方私下稱呼王子「殿下」，並手握2人擁吻親密照，更指控粿粿揚言要將范姜彥豐及家人趕出住處，因此向2人求償100萬元。
6勝21敗開局、交易當家球星仍有望季後賽 快艇隊不凡的球季對手也按讚！
NBA西區第9種子洛杉磯快艇將在附加賽卯上柯瑞（Stephen Curry）領軍的金州，這場生死戰贏的將有機會闖進季後賽，落敗則結束球季放暑假，本季一度落後5成勝率球隊達15場勝差的快艇，最終仍以過半勝率結束球季，成為NBA史上第一隊，近日總教練Tyronn Lue回顧了這不平凡的球季。
募資破億MMO只活2個月！爆老闆私吞款項「課金和買卡牌」讓本人急澄清
MMORPG 遊戲《Ashes of Creation》在 Kickstarter 平台上成功募資超過 327 萬美元（約 1 億新台幣），卻在展開搶先體驗後的短短兩個月內停止更新，開發商 Intrepid Studios 也遭到全數裁員。而最近 YouTuber NefasQS 的一部影片，公開了工作室 2015 年到 2026 年間的帳本，指控創辦人 Steven Sharif 涉嫌挪用高達 1,200 萬美元的公款用於私人奢華開銷。
中國驚現現實版「保護傘公司」，企業LOGO讓玩家流冷汗
《惡靈古堡》系列中的反派組織「保護傘公司」居然在現實中現身？最近有中國網友發現，一家位於河南的「河南六夫丁作物保護有限公司」，其企業 Logo 採用紅白相間的六邊形設計，和遊戲中保護傘公司的經典標誌幾乎一模一樣。
【家樂福改名1】統一接手後變了？家樂福關店整併又傳改名「樂家康」 3大變化一次看
自統一集團接手家樂福後，家樂福在台營運策略持續調整。從門市關閉與據點整併，到業態重新布局，再到近期品牌授權即將到期、傳出改名「樂家康」，一連串變化下，經營模式也出現明顯調整。《Yahoo股市》整理統一接手後的三大調整方向，帶讀者一次看懂。
經濟艙也能躺平！紐西蘭航空推「付費睡眠艙」 每4小時要價1.5萬
CNN報導，該服務名為Economy Skynest，設計為類似上下舖的睡眠艙，共設6個獨立睡眠空間，提供床墊、寢具、隱私簾、安全帶、閱讀燈、充電插座及個人備品等設備。航空公司表示，每一輪使用結束後，機組人員都會更換枕頭、床單與毛毯，以確保清潔衛生。紐西蘭航空執行長拉維尚卡...
報名了但根本不算參加的馬拉松？盤點5場「完賽率低到荒謬」的極端賽事 | Women's Health
世界上有些馬拉松不是用來跑完的，而是用來讓你知道自己有多渺小。從完賽率僅 2% 的 Barkley Marathons，到全場只有一人能算完賽的 Backyard Ultra，盤點 5 場荒謬到讓人懷疑人生的極端馬拉松冷知識。
民進黨正式提名黃世杰戰桃園、莊競程拚新竹市 賴清德：擺脫空白4年
迎戰2026年地方大選，民進黨中執會今天（15日）提名前法務部政務次長黃世杰參選桃園市長，提名前立委莊競程參選新竹市長。兼任民進黨主席的總統賴清德說，黃世杰與莊競程不僅具備地方及產業發展的卓越才能，也擁有逆境突圍的堅韌毅力。他們是帶領桃園市與新竹市擺脫空白4年，再度成長的最佳市長人選。
台灣車電鏈布局全球！電電公會推海外科技園區 4國成關鍵戰場
台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展以及台北國際車用電子展今（14）日起登場，台灣電機電子工業同業公會（TEEMA）副理事長許介立出席開幕式談到，電電公會將在海外建造TEEMA科技園區，支援全球製造和供應鏈部署，先是聚焦在墨西哥、波蘭、美國和印度4大據點，計劃包括整合電動車生態系統。
深夜苦追媽祖駐駕！「勇腳伯」腳綁繃帶獨自走 暖心民眾苦勸感動落淚
白沙屯媽進香活動展開，吸引超過46萬名香燈腳報名，昨（14）日晚間，媽祖鑾轎進入彰化，而虔誠信徒「勇腳伯」在昨天晚上，腳綁著繃帶穿著拖鞋，獨自走在台中龍井沙田路上，經過的民眾見狀希望可以載他，起初「勇腳伯」拒絕，不願意麻煩別人，所幸經過大家的耐心勸說，最後終於願意上車，讓網友直呼「相信一切都是最好的安排」。
黃金三角店面移工買來開理髮店、網預言台灣房市接盤主力！東南亞移工不回鄉蓋豪宅、健保也是誘因？
近期針對印度移工今年底將開放，民眾有兩極化的討論，希望能夠終止引進進而連署。同時間，有民眾行經彰化火車站前，赫然發現由台灣人經營的黃金三角店面，已搖身一變成為外籍移工開設的理髮店，讓不少人驚呼「東南亞外資」實力強大，讓網友在PTT房板引發熱烈討論：東南亞外勞未來會不會成為台灣房地產的接盤主力？
中信兄弟》昨日對鄭浩均重話！蔡明里發文「覺得金歹勢」：我想我是真的急了！
針對中信兄弟本土投手鄭浩均昨天先發3.1局失8分，疑似與捕手陳統恩溝通不良，單一打席發生2次投球超時，主播蔡明里說重話，但在總教練平野惠一澄清是Pitchcom出狀況，蔡明里在社群平台上發文「覺得金歹勢」，他說：「我想我是真的急了！」
周子瑜爆「秘戀」大9歲許光漢！與女方媽媽合照曝光
娛樂中心／綜合報導在南韓打拼多年的女團TWICE成員周子瑜，不僅有著亮麗外貌，舞台實力更是讓她圈粉無數，日前才在台北大巨蛋的演唱會上淚崩，讓許多台灣粉絲超心疼，沒想到她現在不僅事業有成，在感情上也疑似「名花有主」？近日網路上不斷謠傳周子瑜與大她9歲的男星「許光漢」熱戀中，消息甚至衝上微博熱搜第1名，雙方粉絲反應曝光。