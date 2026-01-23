出國注意！旅遊不便險4月起不能「多買多賠」 定額給付限投2張、單家限1張

民眾出國潮升溫，旅遊保險需求攀升，依保險局統計，旅行綜合保險等相關案件與金額皆顯示逐年攀升。（圖片來源／信傳媒編輯台）

近年來民眾出國潮升溫，旅遊保險需求也逐步攀升，但未來投保「小確幸」將有新限制。金融監督管理委員會22日表示，「旅行不便險」將自4月1日起導入新控管機制：針對市場銷售大宗的「定額給付型」商品，未來每人每趟旅程最多只能投保2張、同一產險公司限1張。

同時，預計４月產險公會新設的「通報平台」也將實施，業界將在核保端嚴格落實張數限制，金管會指出，此措施旨在避免多重投保產生的「超額理賠」現象，引導保險機制回歸「損害填補」的本質。

4月上線，上限「一公司一張、全業界兩張」，額度也有限制

旅行不便險依給付型態可分為「定額給付型」與「實支實付型」，前者只要符合理賠條件即按約定金額給付，後者則需檢附單據、在保額上限內核實補償。

金管會保險局說明，此次4月上路的新制，鎖定的正是容易被「多買多賠」的定額給付型商品，透過通報平台讓各公司在核保時能查詢投保狀況，機場櫃檯投保也將納入通報範圍；至於實支實付型，因本質上需憑單據核實理賠，不在張數限制之列。

除張數管制外，業界也同步就常見保障項目訂出保額天花板。以「單程」計，班機延誤、行李延誤、行李損失等，定額給付型多以6,000元為上限；班機延誤因可採累進式給付，最高給付可到12,000元（例如延誤滿4小時給付6,000元、部分公司延誤滿8小時再給付6,000元）。

另外，旅行文件損失上限則為3,000元。保險局官員並強調，相關控管機制屬公會配合市場風險所作的規範調整，目的是避免定額商品偏離損害填補的保險原意。

需求攀升帶動控管升級，金管會提醒投保前先看條款與除外責任

推動新制的重要背景，是近年旅遊保險需求快速成長，以此也能程度上觀察到國人的出國熱。

依保險局統計，旅行綜合保險（常含旅遊不便險）在2023年保費12.2億元、投保307萬件，2024年保費增至21.2億元、投保479萬件；2025年前11月累計更達保費28億元、投保544萬件。

另以旅平險觀察，近三年（截至2025年11月底）投保件數與保費亦呈上升趨勢。

保險局也提醒，旅行不便險通常涵蓋旅程取消、班機延誤、旅程更改、行李延誤、行李損失、旅行文件損失等風險，但各家商品在保障範圍、除外責任與理賠條件上仍可能不同，例如班機延誤未必涵蓋「因個人事由未搭乘預定班機」的情形，投保前務必詳閱條款，以免發生理賠爭議。

另外，金管會並指出，春節出遊若要把保障做完整，除旅平險外，可視需求搭配傷害醫療附加條款；出國者也可評估海外突發疾病醫療附約，且部分商品承保範圍可能納入法定傳染病，民眾應比較各家內容後再投保。

(原始連結)





