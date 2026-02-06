出國注意！日本單週流感確診暴增近2倍 警戒區域曝

日本全國流感感染人數在短短一週內激增約2倍，平均感染人數已突破30人警戒標準。（示意圖／東森新聞）





根據日本厚生勞動省最新統計，日本全國流感感染人數在短短一週內激增約2倍，平均感染人數已突破30人警戒標準。目前日本已有22個縣的感染人數超過警報門檻，厚生勞動省也統整流感最嚴重的3地區，提醒即將赴日旅遊的民眾，務必做好防範措施。

22縣超過警報門檻

根據日媒《TBS NEWS》報導，日本流感疫情正以驚人速度擴散，根據厚生勞動省在2月1日的最新統計，流感感染人數比上一週增加約2倍，全國約3000家醫療機構回報的平均感染人數達到30.03人，目前共有22個縣的感染人數超過警報門檻。

厚生勞動省統整了日本流感最嚴重的前三高地區，分別是大分縣的52.48人，以及鹿兒島縣的49.6人與宮城縣的49.02人。此外，受流感病毒肆虐影響，目前已有6415所學校因集體感染採取了全校停課、學年停課或班級停課措施。

當局呼籲做好防範措施

針對這波流感趨勢，現在已連續4週感染人數攀升，厚生勞動省也提醒民眾，務必勤洗手，室內要保持通風，以及在外出時務必佩戴口罩，若家中有人染疫，也要分室隔離並加強消毒，做好一切預防措施。

