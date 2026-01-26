出國注意！日本海側降下暴雪「各地交通大亂」 2千人受困新千歲機場過夜

即時中心／林耿郁報導

赴日注意！受一連串寒潮影響，日本海沿岸一側地區持續降下大雪，導致各地交通大亂。北海道新千歲空港的JR鐵路與巴士大規模停駛，導致2,000名旅客只能在機場過夜；雪上加霜的是，氣象廳預報29日至30日，恐怕還有另一波強降雪襲來。

大雪紛飛！NHK報導，北海道札幌與周邊地區從昨（26）天起就遭遇強大降雪，導致JR、巴士被迫停駛。

飛機航班雖部分維持正常起降，但旅客無法離開機場建築物。新千歲空港營運單位表示，昨晚約2,000人受困，被迫就地過夜。

一名來自靜岡、因公出差的40多歲男性受訪時表示，晚上抵達後在JR排隊3小時，最終放棄轉乘，改領機場分發的睡袋過夜，「沒想到混亂會持續兩天」。

另一方面，氣象廳公布，截至27日早上6時，日本海一側地區，積雪普遍較往年平均「大幅增加」。

其中青森縣「酸湯溫泉」地區，積雪竟深達4公尺37公分；新潟縣魚沼市雪深2公尺37公分、札幌市積雪99公分、北陸金澤市積雪也有49公分。

低溫方面，今晨札幌降至攝氏零下6.6度，新潟零下2.6度，名古屋零下0.3度，東京都氣溫2.3度；氣象廳預報，27日白天低氣壓通過，北海道至北陸地區風雪依然強勁，提醒民眾除雪作業時需特別小心，且最好兩人以上共同作業，以免意外事故發生。

且更糟的是氣象廳預估，明（28）天冬季氣壓系統再度成形，29、30兩天，日本海一側可能再度降下大雪，積雪恐進一步加深，呼籲民眾持續留意最新氣象資訊與交通狀況，提早做好準備，以免行程受到影響。





