出國注意！「最容易觸發機場安檢警報」衣物清單曝光…不是違禁品也恐被攔

隨著年末再度迎來一波旅遊高峰，不少民眾都已安排好出國旅遊的行程。對此，美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration，TSA）近日就提醒旅客，在前往機場過安檢時應注意穿著，特別是不要穿上過於閃亮或裝飾繁複的衣物，以免延長安檢流程。

美國運輸安全管理局18日在臉書上發佈公告，建議旅客避免穿上有著大量亮片、金屬飾品或閃粉的節日服裝：「安檢掃描器不喜歡閃閃發光的東西，我們不想破壞您的節日光彩，但我們不建議您穿著閃亮的節日毛衣去機場」。美國運輸安全管理局表示，這是因為衣服上的亮片、飾品可能干擾安檢設備運作，穿戴這類衣物的旅客可能更容易被要求進行額外安檢。

美國運輸安全管理局說明，機場安檢站使用毫米波高級成像技術及傳統金屬探測器，藉此偵測密度變化與異物，因此金屬線、亮片或裝飾物更容易觸發警報，其他配件如大項鍊、超大扣環皮帶、鋼圈內衣等都有可能影響機器判讀。雖然並非強烈禁止旅客穿上亮閃閃的節日服裝，但美國運輸安全管理局仍建議應選擇簡單舒適的衣物，以便更順利通過安檢，也能縮高峰排隊時間。

冬季出國旅遊要注意什麼？

攜帶有效身分證：務必攜帶身份證、護照或其他可接受證件並隨時出示。 精明打包：從空的行李箱開始打包，降低攜帶違禁品風險。 液體、噴霧與膠狀物：隨身行李中的這類物品不得超過100毫升，且必須全部放入容量不超過1公升、可重新封口的透明塑膠袋內。 攜帶禮物：使用可拆開的禮袋或禮盒，以便安檢檢查，雪球等含液體商品應託運。 穿分層衣物：機艙內溫度較低，可穿外套、毛衣或圍巾，方便增減衣物。 提早到達機場：冬季假期航班繁忙，建議至少提前2–3小時抵達，並碎屍關注航空公司及機場公告。



