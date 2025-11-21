出國注意！東京流感進入警報狀態 1125校緊急停課

日本東京流感疫情嚴重，多間學校停課。（示意圖／翻攝自pexels）





要去日本旅遊的人注意了！日本季節性流感疫情急速升溫，根據日本厚生勞動省最新公告，全國約3000家定點醫療機構在11月10日至16日這一週，共通報14萬5526名流感患者，平均每家醫療機構約37.73人，不但比前一週的21.82人暴增近1.7倍，更正式突破警戒線30人，達到全國「警報」等級，東京多間學校因此停課。

根據東京都感染症情報中心、《每日新聞》、《朝日新聞》等日媒報導，這波疫情來得比往年還早，日本厚生勞動省指出，全國平均突破警報線的時間，是過去10年最早，甚至比去年整整提前了5週。專家研判，疫情提前升溫恐怕與訪日旅客大量增加可能有關係。

24都道府縣進入警報狀態 東日本疫情最嚴重

目前全日本24個都道府縣已經超過警報標準，其中疫情最嚴重的是東日本地區，感染人數攀升速度最快，醫療機構負擔明顯加重。病例數最多的是宮城縣，有80.02人，其次是埼玉縣，有70.01人，福島縣則有58.54人。

今年流行的是A型H3亞型（香港型） 也可能再次感染

日本厚勞省表示，目前在日本流行的病毒是A型H3亞型（香港型），和2024年流行的類型不同，而是回到2023年冬天流行的病毒株。

廣告 廣告

新潟大學斎藤玲子教授指出，這一株病毒今年8、9月在香港、台灣等地率先大規模傳播，日本又迎來大量觀光客，「疫情可能因境外輸入提早爆發」。她也提醒，就算之前得過流感，這種病毒株還是容易再次感染。

東京都提前6週達警報狀態 校園群聚暴增

根據11月3日至9日資料，東京都全市平均患者數29.03人，雖然略低於30人標準，但因為12個衛生所的疫情已達警報等級、涵蓋46.18%人口，因此東京整體被判定為進入「警報狀態」。

更令人擔憂的是，開學後校園群聚案例激增。自9月1日至11月9日，東京都內各級學校通報的「流感樣症狀群聚」已達1616件，比去年同期的99件，暴增超過16倍，共1125校停課。

各地停課情況如下：

幼稚園：46件

小學：718件

國中：293件

高中：66件

其他專門學校、大學等：2件

至於每個衛生所的最新定點通報數，最高的是：

町田市：56.15人

中野區：53.90人

荒川區：45.57人

池袋：41.50人

其他地區如多摩府中、文京、大田區、八王子、小平、江東、北區、世田谷等也陸續達到警報等級。

官方呼籲戴口罩、勤洗手、及時就醫 高風險族群盡速接種疫苗

厚生勞動省提醒，日本流感疫情已全面升溫，呼籲民眾務必落實：勤洗手、確實咳嗽禮節、在人多或密閉空間配戴口罩、感覺不適要盡早就醫，如果屬於高齡者或慢性病患者，務必與醫師確認是否要接種疫苗

日本專家也強調，A型H3亞型（香港型）傳染力強、復感染率高，未來幾週疫情仍可能持續擴大，民眾務必要提高警覺。

更多東森新聞報導

監視器驚見女兒卡床縫 她狂打電話叫不醒老公釀悲劇

土耳其少年被同事霸凌 遭「軟管插直腸」灌高壓慘死

台人再度上門！義大利披薩店老闆感動哭 網友卻罵爆

