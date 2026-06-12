出國注意！桃機航廈電車7／1起停駛 改搭2運具

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過往民眾出國若要在桃園機場第一航廈與第二航廈間移動，可搭乘航廈電車，不過桃機公告，配合第三航廈工程，原管制區外電車將於7月1日起停駛，旅客可改搭機場捷運或巡迴巴士。

桃園機場航廈電車7月1日起停止營運。（桃機公司提供／蔡明亘台北傳真）

桃園機場公司今表示，桃園機場配合第三航廈串接工程，預計從7月1日起停止營運原管制區外的「航廈電車（Skytrain）」，之後如果需要在第一、第二航廈之間往返，記得改搭桃園捷運或24小時巡迴巴士，提醒準備出國的旅客注意，出發前先規畫動線。

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