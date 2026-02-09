出國注意！機場「NG穿搭」安檢狂被攔 10招秒通關秘訣曝光

生活中心／張尚辰報導

出發前建議先移除舊的行李條，殘留的舊條碼可能導致系統誤判。（示意圖／資料照）

農曆新年將至，不少民眾安排趁連假出國旅遊。對此，一名地勤在粉專分享了搭機的10大注意事項給民眾參考，包括穿著、報到、搭機時間等，提醒大家一定要注意，否則可能因為一個小錯誤壞了整趟旅程的好心情。

任職航空公司地勤的部落客「克米&莉雅 x Fun飛之旅」在臉書發文指出，每到過年，機場總是人潮滿滿、櫃檯與安檢一定會大排長龍，只要一個小細節沒注意，就有可能影響整趟行程的好心情。

對此，莉雅整理了「出國旅遊10個重點提醒」給民眾，提醒大家不管是自由行還是跟團旅遊，都適合在出門前快速複習一遍，如下：

1.不要壓線到機場

過年期間櫃檯、安檢、證照查驗都可能大排長龍，就算準時抵達機場，也不代表能準時完成所有流程，一旦錯過航班，通常無法補救。如果可以，請提早3至4小時抵達機場。

2.善用線上／自助報到

提前完成報到與選位，可以大幅減少現場排隊時間，也能在櫃檯人潮爆滿時保留彈性，對過年或是連續假期出國特別有感。

3.穿著輕便、舒適為主

厚重外套、複雜鞋款或是金屬飾品，常會在安檢時被要求反覆檢查，不只拖慢自己，也會影響後方旅客通關速度。

4.出發前確認證件效期

護照效期不足、簽證未辦妥，就算人已到機場也有可能無法登機，這類狀況現場通常無法通融，所以請務必留意所有需要用到的證件。

在排隊查驗前，可以先提前取下護照套，可以減少很多時間。（示意圖／翻攝自pixabay）

5.排隊前先拿掉護照套

護照套容易影響掃描與查驗，請事先取出準備好，能讓整個流程更順暢，也減少來回抽取的手忙腳亂。

6.出發前先移除舊行李條

殘留的舊條碼可能導致系統誤判，會增加行李被送錯航班或無法判別目的地，導致行李有延誤的風險。

7.不確定的物品先檢查規定

像是電池、液體、噴霧、藥品等規定，沒事先確認好的話，很容易在安檢時被丟棄。

8.重要物品請隨身攜帶

證件、藥品、貴重物品一旦放進託運行李，若行李延誤或未到，旅客會立刻陷入不便，且多半無法申請賠償。因此貴重物品請隨身攜帶，並妥善保管。

9.領行李時務必確認不是自己的

行李箱外觀相似很常見，請核對行李牌號碼與姓名，避免誤拿別人的行李，後續處理反而更麻煩。

10.現場檢查行李是否損壞

若有破損，請當下在機場向所搭乘航空公司行李組反映，離開機場後再回頭處理，能申訴的空間會小很多，請務必留意。

最後，莉雅再次提醒，過年出國旅遊，請務必提早準備，多一分細心就能少一分緊張，開心出國、平安回家。

