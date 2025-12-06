出國注意！機場2大免費服務藏風險 專家警告：最好別用

國際中心／游舒婷報導

大家出國時都會使用機場的設施，不過有外媒提醒，大家要使用機場的免費設施前要小心資安風險，TSA（美國運輸安全局）與 FCC（美國聯邦通訊委員會）接連發布警告，指稱機場免費USB充電孔、公共Wi-Fi可能讓個資外洩，呼籲旅客提高警覺、避免受害。

機場內的2個免費服務要小心安全。（示意圖／pixabay）

機場免費2服務 美國運輸安全局：最好別用

《USA TODAY》報導，美國運輸安全局（TSA）今年初在臉書發布警訊指出，駭客可能在公共USB充電孔植入惡意程式，一旦旅客直接將手機接上USB埠，裝置可能遭植入病毒或資料被竊取。TSA建議，旅客應自備符合規範的電源轉接頭或行動電源，再透過一般插座充電，以降低風險。

廣告 廣告

美國聯邦通訊委員會（FCC）也發布類似提醒，建議民眾盡量使用攜帶式行動電源；若必須使用公共電源，應選擇AC插座，或使用「僅供充電、不傳輸資料」的充電線，以避免手機在充電時意外傳輸資訊。

除了充電行為外，公共Wi-Fi也被點名是高風險的免費服務。TSA表示，不要連接免費、公用的無線網路，尤其避免在不安全的Wi-Fi設定中進行網購、登入帳號或輸入個人資料。

使用免費網路可以怎麼保護自己？

行動熱點公司SIMO的主管Eric Plam受訪時也提醒，只要涉及密碼交換或登入程序，就必須謹慎選擇網路環境。他建議使用密碼管理工具進行加密，並盡可能使用VPN（虛擬私人網路）提升保護層級。

更多三立新聞網報導

好暖！日本遊客機場「留大筆現鈔」原因曝光網淚讚

機場插座旁被丟空寶特瓶 他解鎖「超狂用途」網全讚翻

出國買東西小心！這1物不能帶回台灣「海關查獲直接丟」託運也不行

搭機買商務艙「竟被降等」！專家教2招自保：別以為不會遇到

