出國注意！機場2大免費服務藏風險 專家警告：最好別用
國際中心／游舒婷報導
大家出國時都會使用機場的設施，不過有外媒提醒，大家要使用機場的免費設施前要小心資安風險，TSA（美國運輸安全局）與 FCC（美國聯邦通訊委員會）接連發布警告，指稱機場免費USB充電孔、公共Wi-Fi可能讓個資外洩，呼籲旅客提高警覺、避免受害。
機場免費2服務 美國運輸安全局：最好別用
《USA TODAY》報導，美國運輸安全局（TSA）今年初在臉書發布警訊指出，駭客可能在公共USB充電孔植入惡意程式，一旦旅客直接將手機接上USB埠，裝置可能遭植入病毒或資料被竊取。TSA建議，旅客應自備符合規範的電源轉接頭或行動電源，再透過一般插座充電，以降低風險。
美國聯邦通訊委員會（FCC）也發布類似提醒，建議民眾盡量使用攜帶式行動電源；若必須使用公共電源，應選擇AC插座，或使用「僅供充電、不傳輸資料」的充電線，以避免手機在充電時意外傳輸資訊。
除了充電行為外，公共Wi-Fi也被點名是高風險的免費服務。TSA表示，不要連接免費、公用的無線網路，尤其避免在不安全的Wi-Fi設定中進行網購、登入帳號或輸入個人資料。
使用免費網路可以怎麼保護自己？
行動熱點公司SIMO的主管Eric Plam受訪時也提醒，只要涉及密碼交換或登入程序，就必須謹慎選擇網路環境。他建議使用密碼管理工具進行加密，並盡可能使用VPN（虛擬私人網路）提升保護層級。
更多三立新聞網報導
好暖！日本遊客機場「留大筆現鈔」原因曝光網淚讚
機場插座旁被丟空寶特瓶 他解鎖「超狂用途」網全讚翻
出國買東西小心！這1物不能帶回台灣「海關查獲直接丟」託運也不行
搭機買商務艙「竟被降等」！專家教2招自保：別以為不會遇到
其他人也在看
一堆日本人不買iPhone了？Android市占首度超車 「3關鍵」讓消費者不買單
曾經一面倒支持iPhone的日本市場，如今不再是蘋果的天下，越來越多消費者開始轉向Android。這背後的原因並非單一因素，而是多重變化交織的結果，包括「iPhone售價因日圓疲軟而屢創新高」、「功能升級幅度有限」以及「創新形象逐漸淡化」，加上Android機種在價格與性能上的競爭力提升，讓日本消費者重新評估何謂「值得入手」的智慧型手機。鏡報 ・ 1 天前 ・ 17
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 14
賴瑞隆兒子涉霸凌3名同學 邱議瑩：應儘速釐清責任、妥適處理
[Newtalk新聞] 有意參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆遭爆出就讀小二的兒子在學校追打、霸凌同學，甚至在廁所外圍堵對方長達12分鐘，並嗆聲：「出來就打死你、甩你耳光！」對此，同黨立委邱議瑩今（5）日喊話，涉及校園安全，希望教育局、學校盡快釐清事實、妥適處理。 邱議瑩首先表示，這個是一個很揪心的事，涉及校園安全，希望學校能盡快處理，包括孩子的人生安全、相關輔導。 她也喊話，期許教育局、學校盡快調查事實、釐清責任，甚至要妥適處理，畢竟是校園安全事件。 媒體問及，中國APP「小紅書」因資安、詐騙問題，被內政部宣布封鎖1年。邱議瑩認為，台灣是充分的自由、民主國家，在台灣可以任意地隨時下載想要APP，但這些APP如果危及國家安全，那麼國家安全應該要放在第一位，如何保護國人、國家資安、個人隱私不透過APP傳到中國去，因此不叫威權，而是政府的責任，保護國人安全。 在野黨質疑是意識形態操作，如果是詐騙的話，臉書、LINE上面更多，為什麼只有小紅書被調查？邱議瑩強調，所有詐騙政府都會介入調查，但相關單位若不配合，甚至將通訊、隱私傳回中國，不是簡單詐騙問題可以處理。 邱議瑩最後舉例，如同在上週質詢中國咖新頭殼 ・ 1 天前 ・ 412
小紅書「涉上千詐騙」被封1年！教授示警：「這款」APP才是真問題
即時中心／黃于庭報導隨著網路越來越發達，詐騙型態也日新月異，各大社群平台儼然成為犯罪集團鎖定目標，雖台灣詐騙犯罪已經呈下降趨勢，但是每月總財損仍達數十億元。內政部首度對中國APP「小紅書」開鍘，其15項資安檢測全數不合格，將發布「停止解析及限制接取」命令，封鎖為期1年。對此，成大教授李忠憲直言，封小紅書只是開始，真問題藏在其他APP當中。民視 ・ 1 天前 ・ 131
LINE續用iPASS MONEY好友轉帳！一卡通啟用
[NOWnews今日新聞] 一卡通公司為持續提供720萬iPASSMONEY用戶熟悉的支付體驗，今（5）日宣布升級服務，啟用iPASSMONEY的LINEMINIApp。讓廣大用戶得以透過L...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
實測有效！小紅書禁用台灣用戶免緊張 五步驟替代方案超實用
你知道台灣有超過 300 萬人在使用大陸 App 小紅書嗎？但就在昨晚無預警被內政部下令封鎖一年，消息一出立即在網路掀起討論，應該很多人跟我一樣有時候會用小紅書來尋找穿搭、美妝、旅遊資訊吧，一旦不能使用，許多用戶生活上難免受到影響，不過別急，網路上就有內行人分享了一招，讓大家可以繼續使用小紅書，趕快跟著 Spac1 一起來了解更詳細的資訊吧！ 小紅書遭封鎖一年原因 根據內政部警政署公布資料，小紅書自 113 年以來已涉及 1706 件詐騙案件，造成高達 2.47 億元財損，此外，該 App 在國安資安檢測中 15 項指標全數不合格，也因執法單位無法依法調取資料，導致偵辦困難！因此，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》發布「停止解析及限制接取」命令，暫定封鎖一年～電獺少女 ・ 1 天前 ・ 1
封鎖小紅書一年！陸委會：針對詐騙和假訊息
[NOWnews今日新聞]在台擁有超過300萬用戶的中國社群平台「小紅書」APP，內政部今（4）日以資安高風險與涉詐案件失控為由，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定1年。對此...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 14
詐騙太多？封鎖小紅書1年 政務次長:侵害中華民國數位主權
刑事局宣布封鎖中國社群平台「小紅書」長達一年！官方指出，該平台涉及大量詐騙案件及資安風險，累積至今高達1706件，造成將近新台幣2億元的財損。政府曾給予業者20天的回應期限，但至今未收到任何回覆，認定小紅書是「惡意平台」。然而，此舉也引發言論自由限縮的疑慮，封鎖是否真能有效阻斷詐騙，引發各界質疑。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
小紅書被封懶人包／為何被禁？300萬用戶必看5大重點！
生活中心／張予柔報導針對台灣用戶快速成長的社群平台「小紅書」，內政部與刑事局今（4）日下午宣布，依據《詐欺犯罪危害防制條例》第42條規定，已對該平台啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。政府強調，此舉是為防止詐騙及假訊息蔓延，並非針對特定國家或涉及兩岸議題。這項措施牽動台灣超過300萬名用戶，也引發「為什麼被禁？不刪會不會被罰？用了會怎樣？」等討論。以下重點整理，讓你一次看懂。民視 ・ 6 小時前 ・ 11
新手機看到舊機定位憂「洩個資」 業者：協助了解原因
南投一位陳先生，因為手機故障送到台中1間連鎖手機維修公司檢修，後來花4500元換了一台整新機，當時業者告知，會將舊手機資料和定位刪除，但他打開新手機的定位資訊卻發現，還可以看到舊手機的定位在新加坡，質...華視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「小紅書」APP遭禁！ 黃國昌：台灣民主沉淪到要學中國大陸？
在台灣有超過300萬用戶的中國大陸社群平台「小紅書」APP，昨起突然遭台灣政府封鎖一年，引發各界議論！民眾黨主席黃國昌今（5）日受訪表示，台灣的民主什麼時候沉淪到，要去跟中國大陸學翻牆，才能使用特定的中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
全世界最受歡迎的手機是哪10支？第三季手機戰況揭曉
全世界最受歡迎的手機是哪10支？市調機構Counterpoint表示，第三季iPhone 16是全球最暢銷的手機、市佔率達4％，iPhone 16系列5款產品中，更有4款包辦第三季全球銷量前四名，甚至銷售期在第三季只有短短12天還缺貨的iPhone 17 Pro Max，也有第十名的佳績，而三星入榜的手機有5款，則都是中、低價位的Galaxy A系列。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
禁小紅書1年有助於打詐？9.6萬網友驚人表態結果太震撼
內政部以涉詐1706件、財損逾2億為由，即日起對「小紅書」APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年。有YouTube頻道5日針對「政府為了打擊詐騙，封禁小紅書app，你認為對打詐是否有幫助？」進行網路投票，截至6日早上，高達86%的網友認為「沒幫助，政府在瞎忙」。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 2
小紅書只能用VPN繞道？他估「這時」有望解禁：300萬用戶最強抗議工具
內政部警政署刑事局4日舉行記者會，指中國社群平台「小紅書」涉及1706件詐騙案件，總計財損高達2.7億元，宣布即起對小紅書發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間為1年。消息一出炸出許多使用者在社群上表達不滿，部分網友更表示自己的App已無法使用，另有不少仁人則針對如何使用VPN或其餘「繞道」方式進行討論。對於何時能「解禁」？作家「漂浪島嶼」今（5）......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
國防部「電子傷票系統」進行實兵驗證！未來盼配發給單兵 戰時斷網也能用
台灣醫療科技展4日至7日在南港展覽館登場，國防部國防醫學大學衛訓中心展出「電子傷票系統」，該系統設計規劃由前線軍醫人員第一時間以個人智慧型手機安裝行動應用程式（App），為傷患建立電子傷票，記錄生命徵象、初步檢傷情形、傷情分級資訊等，並利用LED標示紅、黃、綠不同危急程度，在救護人員接手時，即可藉由電子傷票顏色快速判斷，俾利安排優先救治順序。現在軍方使用的紙......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
小紅書被封鎖「網急問VPN」 內行人：修改DNS設定即可
內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取」命令，暫定期間一年，消息一出引發社群熱議，不少網友開始尋求VPN，不過有內行人透露，其實只需修改DNS設定就能繞過封鎖。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
小紅書封鎖1年「改用什麼APP？」 網掀兩派討論：不要過度依賴
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導內政部昨（4）日突然宣布，中國社群平台「小紅書」與上千件詐騙案相關，預計將封鎖1年，消息曝光後引發網友熱議，若小...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
內政部暫行封鎖小紅書 陸委會：針對詐騙非國家
（中央社記者李雅雯台北4日電）行政院打擊詐欺指揮中心宣布，即日起對小紅書App發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年。陸委會今天表示，這是針對詐騙、假訊息，不是針對哪個國家的軟體。中央社 ・ 1 天前 ・ 178
【台灣醫療科技展】北榮與科技公司聯手研發 AI智慧醫療機器人大軍超吸睛！
作者／KingNet國家網路醫藥編輯2025台灣醫療科技展於12月4－7日在台北南港展覽館盛大展出，其中台北榮民總醫院與華碩、鉅怡智慧、先構技研、慧誠智醫、威剛、法博智能移動及達明機器人等公司強強聯手，發展出多款智慧機器人應用，在展場中相當吸睛，總統賴清德更於12月4日親臨展區對於榮民醫療體系長期深耕智慧醫療深表肯定。2025台灣醫療科技展登場 北榮5大智慧機器人亮相智慧醫療機器人大軍於台北榮民總醫院展區（輔導會榮民醫療體系展區L631a）上公開亮相，從治療、照護到感染控制通通都有，可望在未來為醫療現場打造出全場域智慧醫療新場景：服務型機器人：應用於放射性碘-131治療病房，協助完成藥品、餐點與衛教配送，實現「零接觸 × 零暴露」的高安全流程。行動護理助手機器人（mRNA）：整合AI、自主導航與機械手臂，可協助物料運輸，大幅減輕護理人力負擔。智慧噴霧消毒機器人（AMR500）：具自動避障、精準噴霧與雲端排程功能，打造隱形防護盾般的感染控制品質，並且附加有紫光線消毒功能。數位孿生健康機器人：透過 rPPG 非接觸式生理量測技術與語音互動，提供居家健康管理新模式。AI 核醫藥品自動分裝系統KingNet 國家網路醫藥 ・ 1 天前 ・ 發起對話
小紅書被封鎖原因是？被禁還能用嗎？沒刪會被罰嗎？正反意見怎麼看？【Yahoo議點通】
小紅書是不少年輕人查美妝、旅遊、穿搭攻略的手機App，近日卻因被內政部點名15項資安指標全數不合格，加上捲入多起詐騙案件，遭依詐欺犯罪危害防制條例第42條下令封鎖一年，引發爭議。究竟小紅書被封鎖發生什麼事？【Yahoo議點通】帶你一文了解。Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 天前 ・ 229