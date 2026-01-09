出國注意！泰國民航局2月起調漲入出境費

泰國民航局近日宣布，自2月1日起，所有進出泰國的旅客每人每次將收取25泰銖費用。（示意圖／翻攝自Pexels）





泰國民航局（CAAT）近日宣布，自2026年2月1日起，所有進出泰國的旅客每人每次將收取25泰銖（約新台幣25.16元）費用。此舉依據民航局於2025年12月3日召開會議的決議而訂定。

根據泰媒《Nation Thailand》報導，民航局表示，收費通知旨在確保依照決議透明執行，並將收入用於支持監管工作與提升泰國民航安全標準。民航局強調，此次調整符合相關法律規定，有助於提升民航管理效率及可持續性，同時增強國際社會對泰國航空體系的信心。

入出境費用將漲至25泰銖

民航局局長馬納（Manat Chavanaprayoon）指出，局方計畫依據進出旅客人數，由航空營運業者代收入出境費。自2015年起，該費用為每人每次15泰銖，因應財務狀況，將調升至25泰銖。

馬納表示，民航局為非營利機構，負責依法律及國際標準監管泰國民航。局方主要收入來自旅客費用，政府未提供預算支援。目前累積營運準備金約14億泰銖，用於支付500多名員工薪資、辦公室租金及設備維護。

長期以來，收費低於實際成本，導致民航局面臨虧損。現行15泰銖費用低於每位旅客平均成本19.34泰銖。隨著旅客數增加，局方需動用更多準備金，若不調整費用，將影響營運能力。此次調整目的僅為達到收支平衡，以維持運作與航空安全標準，而非擴張業務或盈利。

據了解，初步估算，若費用調整至25泰銖，可維持收支平衡約三至四年，預計於2028年達到平衡。馬納指出，目前不希望一次性大幅調漲，未來若有調整將再行審議。

此外，法律規定民航局可徵收四類費用，但過去十年僅徵收入出境費，尚未實施航班營運費、航空貨運費及航空燃料費。民航局表示，其他費用最終可能轉嫁至旅客票價，因此此次僅調整必要費用，未來其他收費仍需以實際成本為依據。

