出國注意！疾管署點名日韓流感、美加麻疹 東南亞登革熱升溫

春節連假將至，許多民眾準備出國旅遊、探親，疾管署提醒，近期全球流感、麻疹、登革熱及屈公病等傳染病疫情持續或升溫，國際旅遊需留意感染風險，出國前可先至疾管署網站「國際旅遊處方箋」，查詢目的地最新疫情、旅遊資訊，並於行前完成疫苗接種、備妥用藥，旅途中落實防疫措施。

疾管署副署長林明誠表示，寒假或過年出國，應留意世界各國疫情。去日韓防流感，韓國也要防諾羅疫情；遊美加防麻疹；造訪東南亞要防蟲媒，包括登革熱、屈公病；去印尼、印度也有麻疹；到中國大陸請避免接觸禽鳥。

疾管署監測資料顯示，全球近期流感活動度仍高，鄰近國家如日本、韓國呈上升趨勢，香港及中國大陸分處相對高點或中度流行；新型A型流感於去年中國大陸、柬埔寨、美國等國有通報人類感染病例，多與接觸禽鳥或其他易感動物有關。

麻疹疫情方面，近2個月於美國、加拿大、墨西哥、印度、印尼及越南等國持續有病例發生。全球近期新冠病毒陽性率略降，惟東南亞增加；鄰近的中國大陸及日本疫情上升，全球流行變異株以XFG為主。

林明誠提醒，民眾如規劃前往上述國家地區，可先評估接種相關疫苗，並落實手部衛生及咳嗽禮節，出入人多空氣不流通場所可佩戴口罩，減少感染呼吸道傳染病機會，並避免接觸禽鳥及野生動物。

林明誠提醒，旅遊享受當地美食時，應留意飲食衛生，飲食以熟食和熱食較安全、飲用瓶裝或煮沸過的水，較不會腹瀉，並以肥皂勤洗手，降低感染霍亂、急性病毒性A型肝炎、諾羅病毒等食媒傳染病及腸病毒機會。

另外，登革熱、屈公病等蟲媒傳染病於東南亞及美洲多國疫情持續，民眾前往當地旅遊時應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲、使用政府核可防蚊藥劑、選擇有紗窗及紗門的住宿環境；非洲地區、印度及印尼等國持續有瘧疾病例，如要前往這些流行地區，務必提前至少一個月至旅遊醫學門診諮詢評估是否需使用預防藥物，並依醫囑完整服藥。全球M痘疫情也持續，民眾應落實自我防護，避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域。

疾管署提醒，出國旅遊期間留意健康狀況，入境時如有發燒、腹瀉、出疹或呼吸道不適等疑似症狀，請主動向機場檢疫人員通報；返國後21天內如出現相關症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及接觸史。

