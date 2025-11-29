出國注意！空中巴士突大規模召修A320客機 台灣各大航空回應一次看

空中巴士突大規模召修A320客機 ，台灣各大航空也回應了。（翻攝自台灣虎航官網）

空中巴士（Airbus）公司昨（28）日發布通知，要求把A320系列客機中的6000架立即進行維修。台灣民航局今天表示，目前國籍航空業者有67架A320、A321航機。稍早，台灣的航空公司分別也說明了。

外媒指出，這恐怕是空巴成立55年史上最大規模召回事件，對此，民航局則說，經清查，目前國籍航空業者有67架A320、A321航機，其中3分之1不受影響，另外，也立即通知擁有此機型的國籍航空業者，並要求具有該機型之航空公司，立即依據指令進行檢查與後續檢修，並依據指令要求，於明天上午8時適航指令生效前完成檢修。

針對此事，台灣各大航空公司說如下：

虎航

依據歐洲航空安全局（EASA）發布「緊急適航指令通報」AD 2025-0268-E內容，全球所有A320系列機隊的空中巴士航機軟體問題皆受影響，台灣虎航也受到波及。

台灣虎航將旅客及飛航安全列為第一優先，向來根據空中巴士的適航指令，第一時間即時完成必要設備及系統之更新。後續台灣虎航將盡速安排航機執行軟體更新到空中巴士提示之版本，預期亦將有航班調整因應。

台灣虎航也將同步通知受影響的旅客，感謝旅客的理解與耐心，並將持續更新最新情況。

華航

本公司持續關注原廠指令，航班運作不受影響，部份航機也將配合相關軟體更新，以提供旅客安心舒適的旅程。建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班動態。

星宇

對此，星宇表示並沒有受影響。

長榮

稍早，長榮航空表示正在確認中。

