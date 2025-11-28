即時中心／林耿郁報導

飛機製造巨頭空中巴士公司，28日緊急宣布，將召回超過6千架的A320系列飛機展開緊急維修，理由是「太陽閃焰」可能對飛行控制系統造成嚴重干擾；包括台灣在內，全球空中交通可能陷入嚴重混亂。

全球大亂？綜合外媒報導，10月30日，一架從墨西哥坎昆飛往美國紐華克的捷藍航空（JetBlue）A320客機，飛行控制系統突然出現嚴重故障，造成班機高度瞬間驟降，機上多名乘客受傷；幸好飛機最終順利在佛羅里達迫降，沒有釀成重大空難事故。

經過近一個月時間調查，空中巴士公司昨（28）天宣布，緊急召回全球多達六千架的A320系列客機展開檢修，因為他們發現太陽閃焰（Solar flare）可能會破壞機上的飛行控制系統，進而導致飛安事故。

NHK報導，對此全日空已經宣布取消今（29）天旗下A320、A321機型的多架航班，預估將有33條日本國內線航班停飛、約4,700名旅客受影響。

公開資訊顯示，台灣虎航旗下現有9架A320-200型、8架A320neo，合計17架此型客機；另外，華航有19架A321neo、長榮17架A321-200、星宇13架A321neo型客機；因此我國航空將受到何種影響？仍待民航局與各航空公司宣布而定。

原文出處：快新聞／出國注意！空巴公司「這理由」急召6千架飛機檢修 台灣恐受影響

