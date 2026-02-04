即時中心／林耿郁報導

出國注意！紐西蘭政府證實，國營「紐西蘭航空」將於當地時間12、13日兩天展開罷工；受此影響，原定12日從奧克蘭飛往桃園，以及14日桃園飛回奧克蘭的航班宣布取消；我國觀光署統計，初估有230位台灣旅客受影響。

趕快改票！紐西蘭航空宣布，將於當地時間2月12日凌晨0時起展開罷工，直到13日晚間23點59分為止；換算台灣時間約為2月11日晚間7點起，至2月13日晚間7點鐘結束。

受此影響，原定2月12日從奧克蘭（Auckland）飛往桃園的編號NZ 77航班，以及2月14日從桃園飛回奧克蘭的NZ 78航班宣布取消。

廣告 廣告

紐航表示，旅客可改訂距離原航班前、後各7天的替代航班，且無須另外支付任何費用。

我國觀光署回應，經洽詢旅行社及相關公協會，初步回報約有10個台灣旅行團、230名旅客受影響（含去、回程）。

後續觀光署將持續瞭解受影響情形，並已請各相關旅行社妥為因應，例如尋找替代航班載運旅客等，以減少對團體旅遊之影響，並持續關注及適時回應。

原文出處：快新聞／出國注意！紐西蘭航空罷工 2桃園航班受影響

更多民視新聞報導

買機票前先看！2026全球最安全航空公司排名出爐 台灣2家上榜

敏熙報氣象／紐西蘭北島連日暴雨 河水暴漲.土石流災情嚴重

紐西蘭熱門露營區坍塌！已知釀二死多人失蹤 瓦礫下傳呼救

