出國注意！聖誕風暴來襲 南加州恐出現極端洪災

美國加州聖誕節前後可能出現洪、土石流。（示意圖／Pexels）





暴雨聖誕！美國加州正迎來本季最強大的大氣河流（Atmospheric River）風暴，這場被稱鳳梨快車（Pineapple Express）天氣現象，正挾帶極具威脅的雨量、強風朝南加州前近。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）示警，這場風暴最強時間正好在當地聖誕節期間，呼籲居民做好防災準備。

NOAA的美國天氣預報中心（WPC），已對來自夏威夷附近熱帶水氣系統的風暴，罕見發布高風險（High Risk）降雨警告，提醒受影響居民慎防威脅生命的氣象事件

颶風級風暴奔襲

根據最新氣象模型顯示，南加州在當地時間周二至周六將成為風暴中心，預期將出現危及生命財產的致災暴雨、強風。

廣告 廣告

沿海及山谷地區預計降雨 100 至 200 毫米；山麓與山區更可能飆升至 300 毫米以上。洛杉磯與文圖拉郡（Ventura）山區陣風預計達每小時64至96公里，部分地區陣風甚至可能衝破 128公里，恐導致大規模停電與樹木倒塌。

加州多第可能出現致災性大雨。（圖／WPC）

奔襲時間軸：風暴聖誕

12月24日：降雨最強時段

凌晨至中午是雨勢最猛烈期。洛杉磯郡降雨高峰預計在清晨5時，洛杉磯國際機場（LAX）則在上午7至8時遭遇劇烈降雨。

預計時雨量可達19至32毫米。WPC指出，南加州部分地區在這短短18小時期間的總雨量將非常驚人，極易引發嚴重的城市淹水與山洪爆發。

12月25日：降雨持續但略轉緩

雨勢將持續，但強度預計在下午起逐漸減弱，但內華達山脈（Sierra Nevada）將迎來大範圍降雪，預計積雪達90至150公分。南加州滑雪勝地也有望在節慶迎來新雪，但山區交通將面臨重大挑戰。

12月26日 - 27日：殘餘陣雨

隨著低壓系統移入內陸，26日降雨機率降至 50％ 左右，當地周末天氣趨於穩定。然而由於土壤中的水亮已飽和，仍需防範遲發性的土石流。

緊急應對與注意事項

如果將在風暴期間抵達加州或已在加州，可採取以下減災措施：

遠離火災區域：近期曾遭受野火侵襲地區，地質脆弱且缺乏植被覆蓋，對泥石流災害抵抗能力極低。民眾務必嚴格遵循當地政府發布之疏散與避難指令。

謹慎駕駛：當地排水系統可能難以應對本次極端降雨。非必要避免外出，如必須駕車，請務必減速慢行，並開啟車燈。

持續監測天氣資訊：密切關注美國國家氣象局（NWS）及WPC發布最新天氣預警。

更多東森新聞報導

2女誘男網友飯店「上銬玩遊戲」超慘下場曝

美國貿易代表署：2027年中起將對中國晶片加徵關稅

艾普斯坦新檔案大量涉川普 美司法部斥不實且聳動

