出國注意！誤信旅行社申領「1證件」 超慘下場曝「喪失台灣身分」

疫情過後出國旅遊復甦，卻也要小心暗藏陷阱。以往曾發生國人赴中國旅遊時，向中國旅行社報名俄羅斯旅遊團，卻因誤信旅行社宣稱「代辦俄羅斯簽證」及「快速通關」等話術，導致申領了一次性中國邊境旅遊護照。對此，移民署今（7）日提醒，依相關法令規定，申領中國護照將遭戶政事務所廢止戶籍，進而喪失台灣身分相關權益。

移民署說明，依據台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條之1規定，我國人民不得在中國設有戶籍或領用中國護照，違反者，喪失台灣地區人民身分；另依廢止台灣地區人民身分及戶籍作業要點第4點規定，移民署知悉台灣地區人民在中國大陸設有戶籍或領用中國護照，應即通報當事人戶籍地戶政事務所逕為廢止其台灣戶籍。

移民署進一步表示，倘接獲其他機關或民眾檢舉國人在中國設有戶籍，或領用中國護照、身分證或定居證，經依行政程序法查證並通知當事人說明後，即會依規定通報戶政事務所依權責辦理。

最後，移民署強調，「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復臺灣地區人民許可辦法」已於2025年11月3日修正生效，對於許可已喪失台灣地區人民身分者申請回復身分，採取較嚴謹的規範，新增積極要件。同時也提醒，國人於中國旅遊期間，切勿為至中國鄰國短期旅遊，貪圖便利而領用中國邊境旅遊護照等證件。

