出國注意！「這類保養品」要申報 違者最高罰100萬

食藥署提醒，玻璃安瓶化妝品入境僅供自用，違規販售最高可罰新台幣100萬元。（示意圖／翻攝自Pexels）





隨著疫情結束，國際旅遊熱潮回溫，許多民眾出國時會購買各式伴手禮，包括化妝品與保養品。不過，衛福部食藥署近期提醒，若所購產品為玻璃安瓶（安瓿）包裝，攜帶入境前需事先申請核准，且僅限個人自用，禁止販售。違規者將面臨新台幣1萬元以上、100萬元以下的罰鍰。

食藥署指出，無論是親自攜帶還是郵寄回國，食品、藥品、醫療器材及化妝品都只能供個人使用，不得轉售或提供他人。在個人自用規範方面，食藥署提出明確限制：錠狀或膠囊狀食品每種最多12瓶，總量不得超過36瓶，其他一般食品價值不得超過1000美元（約新台幣3.1萬）、重量在6公斤以內。

藥品部分，非處方藥每種最多12瓶，總量36瓶，處方藥若未攜帶醫師處方，僅能帶2個月用量，持處方者不得超過處方合理用量且上限6個月。管制藥品則必須附醫師證明，且不可透過郵寄寄回台灣。

財政部關務署詳細說明，玻璃安瓶化妝品屬「需核准輸入」的特殊品項，旅客必須填寫「化妝品貨品進口同意申請書」並檢附資料，由食藥署核准後才能攜帶入境。旅客入境時需主動至紅線檯申報，海關將依核准數量辦理查驗及徵稅或免稅放行，若申請尚未完成，海關可暫時代為寄存，旅客須於入境翌日起一個月內辦理提領手續，必要時可申請延長一個月。

此外，依免稅規定，個人攜帶自用家用物品，總價值在新台幣3萬5千元以下可免稅，超過部分需依規徵稅。食藥署提醒民眾，若民眾違反規定，將依《食品安全衛生管理法》、《藥事法》及《醫療器材管理法》等相關法規處分，切勿心存僥倖。

