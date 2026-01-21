出國注意！ 「這一國」暖暖包禁放託運行李 網愣：之前都沒事





冬季不少台灣旅客選擇赴韓旅遊賞雪，暖暖包幾乎成為行李必備品。然而，近日多名旅客返台時才發現，南韓機場已悄悄上路新規定：暖暖包不論是否開封，一律禁止放入託運行李，只能隨身攜帶登機，違規者將被當場要求開箱檢查。

一名女網友在Threads分享經驗指出，她日前從釜山金海國際機場搭乘華航返台，行李輸送帶一度大塞車，原因是「超多人被點名開箱」，自己也被要求打開行李，才知道是因為行李箱內放了暖暖包。她直言，現場幾乎排成一整列都是因暖暖包被攔下的旅客。

她寫道：「1/18釜山出境，釜山航空櫃檯有放公告 暖暖包不能放在行李箱，要跟行動電源一樣帶上飛機，check-in之後會請你在旁邊等約5分鐘，確認託運行李沒有問題才可以離開。」

消息曝光後引發熱烈討論，不少人錯愕表示，「我正在前往仁川機場，真的不能托運嗎？我有10片暖暖包在大行李箱呢」、「上個月才帶一堆回來都沒事」、「我以前託運、隨身都放過，完全不知道有這規定」、「上次還帶過100包」。也有旅客分享，近期在報到櫃檯已張貼公告，暖暖包需與行動電源一樣隨身攜帶，託運後還得在旁等候確認行李未違規才能離開。

原PO補充，韓國3大機場規定不能託運暖暖包，目前仁川國際機場（Incheon International Airport, ICN）、釜山金海國際機場（Gimhae International Airport, PUS）及濟州國際機場（Jeju International Airport, CJU）皆已明文禁止暖暖包託運，執法明顯趨嚴。

航空與安檢人員指出，暖暖包屬於可能產生化學反應與發熱的物品，放入貨艙有安全風險，因此列為限制品項。專家提醒，近期赴韓旅遊的民眾務必事先確認最新出境規定，避免因小物品延誤登機行程，影響返台計畫。

（封面圖／翻攝《韓國K.Style.Go Go - 韓國阿母》粉專）

