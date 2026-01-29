出國注意！麻疹疫情全球升溫 南市衛局籲戴口罩、打疫苗

〔記者洪瑞琴／台南報導〕農曆春節假期將至，不少民眾規劃出國旅遊，台南市政府衛生局提醒，全球麻疹疫情近來明顯升溫，近2個月來，美國、加拿大、越南、印尼、澳洲、紐西蘭及以色列等多國，皆持續通報麻疹確診案例，民眾若計畫前往相關國家或地區，務必提高警覺，落實手部衛生與咳嗽禮節，進出人潮眾多、通風不良場所時，建議配戴口罩，以降低感染風險。

依據疾病管制署監測資料顯示，截至去年12月31日止，全國麻疹通報數達1290例，確診56例，其中境外移入以越南30例最多，另有泰國、俄羅斯、印尼及加拿大等國病例，並出現22例本土個案，所幸未傳出死亡案例。台南市通報71例，確診1例，為越南境外移入個案，同樣無死亡情形。

衛生局長李翠鳳指出，麻疹為高度傳染性疾病，主要經由空氣、飛沫，或接觸患者鼻咽分泌物傳播，且在出疹前後4天皆具傳染力。常見症狀包括發燒、流鼻水、結膜炎、咳嗽及紅疹等，一旦輕忽，恐在短時間內造成群聚感染。

衛生局呼籲市內醫療院所提高警覺，民眾就醫時如出現疑似症狀，醫師應即時通報；同時也提醒民眾，出國前可至疾管署網站查詢目的地疫情風險，旅途中注意個人衛生，進出擁擠公共場所務必配戴口罩。返國後若出現疑似症狀，應全程戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史，以利防疫處置。

衛生局強調，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法。家中有幼兒的家長，請確認孩子於滿12個月及滿5歲至入國小前，完成1劑公費麻疹、德國麻疹及腮腺炎混合疫苗(MMR)接種，並避免攜帶未滿1歲或未完成疫苗接種的幼兒前往麻疹流行國家。一般民眾若計畫前往流行地區，建議於出國前2至4週，至國立成功大學醫學院附設醫院「旅遊醫學門診」諮詢專業醫師，評估是否需自費接種疫苗，為旅程多一層健康保障。

