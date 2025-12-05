出國注意！2026「旅遊新制」 泰國機場稅、法羅浮宮門票喊漲

記者鮑琇微、黃政杰／台北報導

觀光冬季旅展為期三天在圓山爭艷館開跑，展方祭出早鳥好禮，前百位入場民眾可以享有免費禮包，不少人早早就到場排隊。熱門的日韓航線幾乎售罄，不過也提醒民眾，明年各國旅遊新制紛紛上路，像泰國宣布明年將調漲機場稅，法國羅浮宮門票也喊漲，有出國計畫的民眾還得多多留意。

觀光冬季旅展在圓山爭艷館展開。

千元鈔換國旅住宿券，民眾搶破頭，逛展前先熱身，觀光冬季旅展開跑，買氣火力集中春節檔期。

民眾民眾：「日本，因為現在日本正是天氣涼的時候，他就下雪，春節的時候，因為我們那時候有放假。」

民眾：「濟州或是釜山吧，首爾我去過了，現在他們都還滿便宜的，因為他們好像有補助，大概一萬五左右吧。」

民眾人手一張宣傳單，仔細挑選划算方案。新年將至，不少人年假想出國走走，春節期間的日韓早鳥票幾乎售罄。

人手一張傳單。

旅行社業務經理吳小姐：「現在的話，大部分的話只剩零星的機位，歐美航線的話也是都還有零星位置，大部分都已經銷售得差不多了。」

看準假期長，歐美線也很熱銷，不過不少國家明年入境新制上路，像是泰國民航局近日宣布，明年的機場稅每人破千，漲幅百分之53。

想去法國不能錯過的羅浮宮，明年一月起，「非歐洲經濟區」旅客的門票從原本800台幣也要破千，漲幅超過四成。

要到英國旅遊的民眾要特別注意，從二月起嚴格控管電子旅行憑證，沒有申請就不能入境。

不少國家新制上路。

民眾：「依羅浮宮我之前去過了，所以我覺得以它的價值來講，我覺得三百多塊，那你都負擔得起，可以飛歐洲去了，我覺得還好。」

就是抓準遊客心態「來都來了」這點，漲幅閉眼認了。但小資族群出國前得做好比價功課，才不會沒有心理準備被帳單嚇壞。

