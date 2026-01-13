出國滑雪前必看！單板玩家手腕骨折、尾椎挫傷最常見

台灣滑雪人口持續以每年一成五至兩成的速度攀升，但後疫情時代的滑雪傷患就醫人數較疫情前暴增三倍。台北榮總復健醫學部結合運動科學與運動醫學，率先建立滑雪運動員全方位檢測體系，協助民眾在雪季前瞭解身體狀態。

目前台灣滑雪人口已突破4萬人，且以每年15～20%的速度成長，讓更多人開始重視滑雪帶來的運動傷害。（示意圖／Pexels）

滑雪玩法多樣帶來不同運動傷害

國家隊隊醫、台北榮總復健醫學部主治醫師楊怡強表示，目前台灣滑雪人口已突破4萬人，且以每年15～20%的速度成長，讓更多人開始重視滑雪帶來的運動傷害。臨床觀察，後疫情時代滑雪受傷就醫人數較疫情前增加3倍，突顯運動傷害的預防與傷後治療復健的重要性。

楊怡強說明，滑雪玩法多樣，從雙板、單板到carving（割雪滑行）、freestyle（自由式滑雪），甚至流行的「平花」（Ground Tricks／Gratori）風格，可能帶來不同的傷害模式。例如雙板常見前十字韌帶撕裂、「滑雪者拇指」，而單板則易發生手腕骨折、尾椎挫傷及腦震盪，需瞭解自己的身體狀態及運動特性，預防運動傷害。

北榮首創滑雪運動員全方位檢測

台北榮總復健部結合運動科學與運動醫學，積極發展滑雪運動員全方位檢測以及板類運動專項運動傷害分析，首創滑雪運動員全方位檢測體系，提供滑雪競技及休閒運動愛好者，對於身體素質、運動能力程度的完整評估，協助運動員全面掌握自身狀態，進而達到最佳表現。

楊怡強指出，全方位檢測體系涵蓋下列項目，並結合手機APP，可立即顯示檢測結果。（示意圖／Pexels）

楊怡強指出，全方位檢測體系涵蓋下列項目，並結合手機APP，可立即顯示檢測結果：

基本體能測驗： 如立定跳遠、星狀平衡測試等，透過治療師分析過程中出現之動作異常做為日後訓練建議的修正。

心肺運動測試： 同時評估心臟、肺臟與肌肉運作效率的檢測工具。

沉浸式平衡覺檢測及訓練： 結合力板（force plate）技術、動作捕捉與虛擬實境（VR）環境，將人體平衡3大系統（前庭、本體感覺、視覺）利用系統化測試來評估功能狀況，審核滑雪運動員身體素質，是否足以應付高速以及高強度的滑雪運動。

反應速率儀器： 評估和訓練人體的周邊視覺、反應速度、手眼協調和認知處理能力。

多工決策反應測驗： 透過科學化及標準化數據，測試運動員的快速決策與反應能力，注意力分配與抗干擾能力。

高解析度軟組織超音波檢查：運用高解析度超音波技術，能清楚檢視肌腱、韌帶、肌肉、關節、軟骨與神經等細微結構，快速掌握運動傷害的程度。

可先發現韌帶功能缺失及早治療

楊怡強表示，利用高解析度軟組織過超音波進行肌肉骨骼與關節掃描，可有效精準判斷滑雪運動傷害。除了滑雪，全方位檢測體系也能應用在其他運動檢測評估，如衝浪、衝浪滑板、船尾滑水、水翼、風翼、風箏衝浪，甚至常見的滑板以及長板等運動都可能出現的「方向性傷害」。

台北榮總復健部結合運動科學與運動醫學，積極發展滑雪運動員全方位檢測以及板類運動專項運動傷害分析。（示意圖／Pixabay）

楊怡強進一步指出，方向性傷害即前後腳表現不同，就會出現不同的傷害模式。可利用高解析度軟組織超音波，即時觀察運動中，前後腳膝蓋韌帶的細微差異，並透過「動態測試」找出尚未斷裂卻已失去正常功能的韌帶組織，及早介入治療。

滑雪前應注意6件事

針對一般民眾的預防傷害衛教，楊怡強建議，在開始計畫滑雪前，應落實下列準備事項，保護自身運動安全，慎防運動傷害：

先釐清自身的興趣與選項（較偏好單板或雙板），並了解常見傷害風險與預防。

在雪季前應調整體能狀況，包含核心肌群的穩定訓練，以及安全摔倒姿勢的練習，例如：保持核心收緊、盡量以大面積接觸地面來分散衝擊、避免手腕直接撐地，減少急煞或急停的情況。

在肌力體能部分，應加強腿後肌群的離心控制以及臀肌的動作穩定性，以降低膝關節與腰椎受傷的風險。

在開始計畫滑雪前，先釐清自身的興趣與選項（較偏好單板或雙板），並了解常見傷害風險與預防。（示意圖／Pixabay）

至少需具備基礎的有氧耐力，才能應付一整天滑雪的能量消耗。

若時間允許，建議搭配平衡感與敏捷度訓練，以提升反應能力，面對雪道突發狀況時能更靈活應對。

切勿忽略裝備調整與熱身的重要性，如合適的雪鞋固定器設定、充足的暖身與伸展，都能有效降低意外與運動傷害的機率。

楊怡強補充，若一般民眾希望藉由全方位檢測體系瞭解自身狀態，單次全項目檢查共約花費新台幣8，000～12，000元，但復健科醫師會依照不同運動項目、個人化身體質量狀態來決定實際檢查項目。若以專業滑雪運動員來看，為配合冬季滑雪賽事、夏季訓練，則通常每年在春、秋季會各進行一次檢查。（Uho優活健康網）

