出國滑雪注意！手提行李裝1物會被丟掉 一堆人中

不少民眾冬季出國賞雪，為避免雪地滑倒，會購買雪靴或釘爪鞋套等防滑用品，航警局安檢大隊提醒，釘爪鞋套因含尖銳金屬，屬於管制危險物品，只能放入託運行李，禁止隨身攜帶上機，並表示近期已有多起旅客因不熟規定，在安檢時被要求丟棄釘爪鞋套的案例，提醒冬季出國賞雪的旅客，在準備裝備時應將釘爪鞋套納入托運清單，以免不符合規定被丟棄。

航警局安檢大隊第一隊分隊長林應守表示，冬季出國滑雪旅客增多，不少人會攜帶雪靴，但部分人為了防滑會使用釘爪鞋套，但鞋套上的尖銳金屬可能被視為攻擊性武器，屬於危安物品，必須放入托運行李，絕不可手提上機，提醒旅客，出發前務必確認攜帶物品是否符合航空安全規定，以免影響通關與搭機。

廣告 廣告

林應守指出，自12月起，航警局已多次查獲旅客攜帶釘爪鞋套登機，經安檢發現後必須當場丟棄，由於尖銳金屬存在潛在風險，即使使用目的只是防滑，也不例外，所有安檢人員均依規處理，以維護航空運輸安全，民眾應提前了解相關規定，避免臨時被迫丟棄物品造成困擾。

林應守呼籲，冬季出國賞雪的旅客，在準備裝備時應將釘爪鞋套納入托運清單，並注意航空安全規範；此外除了防滑用品外，旅客也應妥善安排衣物與裝備，保持隨身物品符合安全規定。

更多中時新聞網報導

進食嗆咳、流口水 恐為吞嚥障礙

中職》8年1.5億 傳樂天端大約留林立

胡瓜《大集合》和民視約滿不續