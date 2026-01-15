出國潮釀「血荒」 劉永華一家捐血2320袋

農曆春節將至，全台進入用血旺季。台灣血液基金會宣布「115年捐血月」自今（15）日起正式開跑。在今日的啟動儀式中，捐血家族劉永華先生一家出席活動，全家四代肩負捐血使命，9位成員累計捐出高達2320袋血液。在低氣溫與出國潮導致血庫告急之際，希望透過劉家人熱血的故事，鼓勵更多民眾挽袖捐血。

熱血四代傳承

「那年代醫療資源不足，輸血救命常要家屬奔走，如果找不到血源，真的會很恐慌。」劉永華回憶起20多歲開始捐血的初衷，當時是為了讓自己或親人在急需時能憑捐血卡優先取得資源，「助人也助己」的念頭，讓他一捐就是數十年，直到「屆齡畢業」。

劉永華表示，自己父母從小教育助人為樂，他們也都捐血達30、40次直到屆齡。太太劉蘇秋香也因為先生捐血的關係，自己也跟著捐。現在全家兒子、媳婦、女兒、女婿全員參與，連讀大學的外孫女也已捐血多次。

劉永華全家9人定期捐血，每逢大年初二，全家人不是只聚餐，而是「集體去捐血」，至今累計捐出2320袋血液。劉永華表示，能捐血是全家的幸福，代表大家都很健康。

出國潮與感冒季成「募血挑戰」

115年捐血月主題為「捐血傳愛，守護生命」。血液基金會董事長侯勝茂指出，春節期間因假期長、出國旅遊人數增加，加上天氣多變導致感冒民眾激增，捐血人數往往大幅下降。然而，需要用血的病患並沒有假期，為了因應長假期間的醫療需求，必須在春節前一個月儲備足夠的血液庫存量。

根據血液基金會統計，114年血液供應量約269餘萬單位，較前一年略減1.6%，顯見在人口結構改變下，血源穩定的挑戰日益嚴峻。

國軍首座「松山捐血站」本月啟用

為強化醫療韌性，血液基金會推動多項創新作為，除了軍民協同與國軍合作設立5座國軍捐血站，首站「松山站」預計於今（115）年1月底前建置完成，全面建構應變體系。

侯勝茂表示，血基會協助新光醫院及亞東醫院辦理國內首度「院內捐血作業演習」，確保在大型災難導致外部供血中斷時，醫院具備自力救濟能力。並且確實達成「國血國用」研發出第二代免疫球蛋白製劑（IVIG），不僅血液濃度更佳，且可室溫儲藏，確保緊急狀況下的製劑供應。

無人機載運血液 奪總統盃黑客松首獎

除了鞏固傳統血源，台灣血液基金會也致力於科技轉型。侯勝茂表示，基金會與消防、醫療、資通訊專業人員組成的團隊，以「飛騰熱血和智慧冷鏈」主題，榮獲2025總統盃黑客松第一名。未來將透過「無人機載運血液」方案，為緊急救護體系爭取黃金救援時間，提升到院前輸血的成功率。

血液基金會呼籲，除了鼓勵年輕族群加入捐血行列，更希望召集「50+壯世代」一起站出來。在1月15日至2月15日這關鍵的一個月，請民 眾撥冗前往各地捐血點，讓每份溫熱的愛心都能成為守護生命的關鍵。