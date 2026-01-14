出國玩「被拜託代購瓦斯爐」他錯愕 大票苦主掀共鳴

許多民眾出國玩都會幫忙家人、朋友代購，但若是為了代購影響行程、心情就本末倒置了。有網友表示，出國時曾被拜託幫忙代溝瓦斯爐，讓原PO至今回想起來仍心有餘悸，忍不住好奇其他網友的經驗談。

有網友在論壇Threads發文，透露出國時曾被拜託幫忙代溝瓦斯爐，對方甚至還指定要雙口爐，讓原PO至今回想起來仍心有餘悸，忍不住有感而發「台灣買得到的東西通通不准叫別人代購」，也好奇其他網友的經驗談。

不少網友點名「家具：雙人沙發（看到訊息直接原地炸裂）」、「N年前的北海道整尾大鮭魚，甚至是我第一次出國...」、「歐美大型嬰兒推車，行李超重航空公司收費。告訴對方，結果，邊把推車放進後車廂邊說聲辛苦了，就開車離開了」、「洋芋片，一連串的代購清單，第一個就是洋芋片20包，我看到直接笑出來，怎麼敢的？」

「鑄鐵鍋，還兩個」、「吹風機3支，行李超重跟他收錢還被問為什麼超重，然後貨收了錢還不馬上給一直催」、「70條護手霜」、「電子鍋，而且有夠重的，直接3分之2行李箱空間就沒了」、「免治馬桶，我直接問號拒絕了，他還叫我用托運的」、「同學以前都被親戚要求回國要搬免治馬桶回去，而且還不只一次，現在想起來都覺得很幽默」。

其中許多網友都有幫忙代購吸塵器的經驗「水波爐+吸塵器，還跟我說他要在台灣轉賣很賺」、「吸塵器，占一個托運額度」、「吸塵器」、「我客人去日本曾經被委託吸塵器、PS5、冰箱、吹風機、沐浴乳二十罐。這些都是同一個人開的單，希望可以一次帶回來」、「吸塵器...我還真的幫忙帶了」。

撰稿：吳怡萱






