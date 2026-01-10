出國玩太累 妙齡女唇皰疹爆發

冬季連日低溫，不少民眾免疫力下降。一名23歲林小姐，平時工作壓力大、作息不正常，近日赴韓旅遊，連續4天熬夜、早起出遊、玩太累，回國感覺嘴唇周圍刺痛、紅腫，原以為是唇炎發作，隔天竟冒出水泡，就醫後確診為唇皰疹。

台北長庚醫院皮膚科醫師黃毓惠說明，唇皰疹是由皰疹病毒引起，發作原因主要是免疫力下降。一旦感染，病毒不會消失，會終生潛伏在體內的神經節中，當免疫力下降、壓力太大或紫外線曝曬過多，就可能發作或復發。

許多患者以為唇皰疹是火氣大或單純嘴破，黃毓惠指出，嘴唇長出水泡前，會有紅腫、刺痛、癢等感覺，這就是唇皰疹的前兆，此階段如果能盡快塗抹抗病毒藥膏，效果最好，能有效抑制病毒複製、大幅縮短病程。

隨著病程進展，唇皰疹常會出現群聚性的小水泡，可能流膿、流血，之後會結痂、癒合，整個過程約1至2周。

黃毓惠說，唇皰疹是從神經發作，因此復發通常也會集中在局部神經、特定位置，不過，對未曾發作過的民眾來說，唇皰疹初期刺痛、紅腫，容易與其他皮膚問題混淆，往往要發作過一次，才能分辨出差異。

此外，唇皰疹具有接觸傳染風險，黃毓惠強調，發作期間應避免親吻他人，也不應共用毛巾、餐具、唇部化妝品，避免將病毒傳染給家人或伴侶。若是異位性皮膚炎患者，因皮膚有損傷，也可能被皰疹病毒感染。

農曆春節將至，不少民眾會利用9天連假出遊、團聚，或熬夜打牌、打麻將、打遊戲，作息大亂，黃毓惠提醒，年節期間應避免過度熬夜，務必維持充足睡眠與正常作息，也應留意防曬，減少風險因子，避免唇皰疹復發。