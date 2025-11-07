出國玩真的比國旅便宜！旅展業者喊話：現在出發最划算

ITF台北國際旅展登場，日本展區人氣高。（蔡明亘攝）

ITF台北國際旅展登場，旅遊業者觀察，在普發1萬元、寒假春節9天假期等利多加持下，旅展買氣可較去年成長約2至3成，目前日韓、東南亞等短線市場持續暢旺。也有業者分析，機位供應充裕、關稅影響導致旅遊價格下滑，可確定今年寒假前的國外旅遊市場會非常便宜，更喊話若有假期「出國玩真的比在台灣玩還便宜」。

可樂旅遊直售系統總經理李季柏指出，普發1萬可促進消費包括旅遊市場，這次旅展推出多款萬元行程，也有秋冬日本行，10月起在高雄、台中都有旅展，業績較去年成長約2成，這次ITF也預估可較去年成長2成、上看3成，非常樂觀看待ITF業績。

廣告 廣告

李季柏分析，今年大家精銳盡出，航空公司機位供應非常充裕，機票價格與去年同期相比有下修，再加上今年因關稅問題，第三季開始，旅遊市場價格雪崩式下滑，雖不知明年市場狀況如何，但可百分之百確定今年寒假前，會是一個非常便宜的國外旅遊市場。

「出國真的好好玩！」李季柏說，如果有假期，其實出國玩真的比在台灣玩還便宜，前提是有假期，有些人不一定可安排假期，就可考慮在國內消費，也是不錯選擇。

易飛旅遊副總經理李道珩表示，搭配最近普發1萬熱門話題，對市場刺激有幫助，推出許多萬元商品，如越南、韓國等，長線也有優惠，預估這次旅展買氣提高3成以上，目前短線買氣較旺，韓國、越南、日本的詢問度都非常高，馬上就要過年了，有9天假期，對於旅遊銷售有很大幫助。

KKday分享，現在海外旅遊與國內旅遊業績占比約七比三，解封邁入第4年，以日本為例，台灣民眾去了許多主力旅遊城市，相信未來會「小眾變大眾」，如今二、三、四線城市的交通逐漸發展，民眾也會希望玩得更深入、更在地。

KKday提到，預估今年ITF旅展買氣維持3至4成的成長，但還是要觀察整體11月情形，希望比去年同期成長2成以上，盼在旅展帶動下，未來半年普發1萬的威力可持續下去，且目前明年春節的滑雪商品已開始熱起來了。

雄獅旅遊分析，今年利多包括普發1萬、韓假春節有9天假期，預估今年ITF買氣比去年更好，估成長約2成，其中普發萬元利多在短線，詢問度與下單反應度中，在日本、東南亞、韓國跟國旅都熱烈，長線部分多反映於春節9天，包括歐洲、亞非及美國，銷售超過8成，其中歐洲寒假成長達3倍，比較特別是達拉斯、鳳凰城開航，美國線訂單因此成長3成。

更多中時新聞網報導

周湯豪萬聖節快閃 比莉扮忍者突襲

郭書瑤《何百芮》求脫單 槓上姚淳耀譜戀曲

大企業回穩 無薪假微減至8331人