出國玩總是便秘？專家揭5大真相 教你3招助通暢
根據外媒報導，旅遊便秘雖非正式醫學名詞，卻是臨床常見的短暫性便秘現象。家庭醫師分析，飛機機艙濕度極低，是造成脫水的主要環境，許多旅客為避免頻繁如廁而刻意減少飲水，反而加重便秘問題。專家建議，搭機時應遵循每小時至少飲用一杯水的原則。
造成旅遊便秘的五大原因包括：第一，機艙乾燥環境導致水分攝取不足；第二，長途飛行或車程的久坐降低腸道蠕動；第三，旅行期間纖維攝取減少，油炸精緻食物增加；第四，時差打亂腸胃生理時鐘，影響排便規律；第五，陌生環境造成的壓力焦慮，以及腸道菌相變動。
預防措施方面，專家建議出發前幾天即開始增加飲水量與纖維攝取，但需循序漸進避免脹氣。跨時區旅行應預先調整睡眠時間，幫助身體適應時差。旅途中應優先選擇高纖食物，如奇異果、梨子、木瓜、莓果、梅乾、燕麥、豆類、深綠色蔬菜與全穀類。同時減少酒精與咖啡因飲料攝取，避免加重脫水。
活動量的維持同樣重要。專家指出，不需刻意運動，單純走路、伸展、爬樓梯等日常活動即可促進腸道蠕動。建議利用飯後生理反射，安排餐後如廁時間，建立規律排便習慣。通過機場安檢時可攜帶空水瓶，進入候機區後補充飲水，長途駕車則應每一至二小時停車活動筋骨。
