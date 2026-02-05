出國生病不擔心！海外緊急就醫可申請「自墊醫療費用核退」 住院每日上限6887元

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

隨著寒假及農曆春節9天連假到來，台灣人出國旅遊熱度攀升。健保署今（5）日特別提醒，民眾在海外若遭遇不可預期的緊急傷病或緊急分娩，必須立即在當地醫療院所就醫，回國後可在時間內可申請自墊醫療費用核退。

根據健保署公告，115年1月至3月的核退上限為新台幣1133元，急診每次為3825元，住院則為每日6887元。若民眾在國外支付的醫療費用高於上述上限，健保署僅就上限金額進行給付。

申請程序方面，民眾應於門、急診治療當日或出院之日起6個月內提出申請。申請時需檢附自墊醫療費用核退申請書、醫療費用收據正本及費用明細、診斷證明書、當次出入境證明文件影本，若為住院案件則需另外附上出院病歷摘要。資料準備齊全後，可郵寄或親送至投保單位所在地的健保署分區業務組辦理。

由於健保核退金額設有上限，且國外部分地區醫療費用極其昂貴，健保署建議民眾可依個人需求，額外添購海外突發疾病醫療險以獲得更完善的保障。若對退費事宜有任何疑問，可撥打健保諮詢服務專線0800-030-598，或至健保署官方網站查詢相關細節。

