出國留學該選美國或英國？在台英師這樣說



記者李其芳/新竹報導

根據教育部國際及兩岸教育司統計，2024 年國人留學海外總人數為 34,713 人，其中前往美國為 10,761 人，其次是日本 5,373 人、澳洲 4,386 人、英國 3,316 人、加拿大 2,985 人，德、法、韓各1千多人。

美國向來是最多台灣學生選擇出國留學的國家，除了因台美關係緊密之外，美國具備完善的產業鏈結及畢業後有較多的實習、就業機會，也是吸引台灣學生的重要原因。此外，美國也是台灣人移民海外最多的國家，台人在當地的社群、生活圈成熟穩定，使留學生在文化和生活上的適應相對容易，也獲得更多的支持。

一般而言，亞洲父母特別重視孩子的學業表現，台灣也不例外。相較之下，美國的教育方式雖然相對開放，但在大學申請制度上，仍會同時評估 SAT（學術能力評估測驗）成績、課外活動、推薦信與申請論文等指標，尤其在申請頂尖名校時，仍需面臨高度競爭。在部分地區，例如矽谷，許多亞洲移民家長延續母國教育思維，對子女寄予高度期待，使競爭更為激烈，也讓孩子承受很大的壓力。

在英國長大、婚後陪同妻子返台定居逾十年的 Tom Hilder 表示，英國的學習環境很適合台灣學生，多數大學為公立院校，和美國學制不同；然而，英國留學整體學費則較低，僅部分頂尖名校例外，是一大優勢。至於可能面臨的挑戰，如文化適應、氣候差異與飲食習慣等，還是視個別狀況而有差異。



【敎育方式差異大 台學童承受較大壓力】

談到台灣和英國的教育體制，Tom 分享，在台灣不同年齡層的學校任教多年後，他發現台灣教育往往從小就對孩子有較高的要求，非常重視考試成績。這種方式確實能讓部分學生表現出色，也讓台灣在全球評比，例如PISA（國際學生能力評量計畫）有相當亮眼的成績。

但長期而言，這樣的壓力可能使孩子逐漸失去對學習的熱情；而過度以教師為中心的教學方式，也未必適合每一個孩子。不過，他認為台灣的教學方式正逐漸改變，期盼未來在減輕學生壓力的同時，一樣能兼顧學習品質與效果。

廣告 廣告

學習的壓力可能使孩子失去對學習的熱情，而過度以教師為中心的教學方式，也未必適合每一個孩子。圖/授權自 MotionElements

【英採能力分班 減少壓力提升教學效率】

Tom 接著說：「在英國，小學階段也會進行評量，但次數較少，孩子之間的成績比較也沒有那麼強烈，孩子、老師與家長所承受的壓力減輕許多，放學後補習的情況並不常見。當然，隨著年紀增長，學生需要付出努力來追求好的表現；然而，整體而言英國考試較少，而且成績不會被赤裸裸地公開被比較，制度上相較於台灣，學習環境壓力減少很多。」

他指出，英國的中學教育在英文、數學與自然科學等核心科目，往往會依照能力分班，讓程度相近的學生一起學習，有利老師規劃與設計更符合學生需求的教學內容。而升學考試科目分進階與基礎等級，進階級為能力較佳的學生而設計，鼓勵挑戰更好的成績；基礎級則是協助學生順利通過核心科目的考試，確保養成學科的基礎能力。不同程度的學生依適合的步調成長，可以避免以單一標準評量造成過度壓力。

【英國留學環境及其他條件 具競爭優勢】

台灣學生若有意前往英國留學，Tom 認為學術方向、生活環境與預算…等，都應納入考量。英國學士課程通常為三年，碩士課程則為一至兩年。申請英國大學和美國相比，更簡單直接；美國需要較多文件、研究成果與論文。工作簽證方面，在英國完成學業後可留下來工作最長達兩年，而美國則通常一畢業約60天即必須離境，除非取得全職工作。

英國大學的授課時數依科系差異很大，有些課程每週僅六小時，有些則超過二十五小時，學生必須有高度的自主學習能力。他強調，事實上，英國大學強項並非集中於某幾個領域，而是分布廣泛，包括工程、醫學與健康、電腦與資料科學、法律、商業以及創意藝術與設計等，有非常多出色的學校和科系。

【應加強英文溝通能力 多參與文化交流】

Tom 目前任教於竹北「自然璽英語文理補習班」，學生大多來自附近五星雙語國中小學及其美國學校，強調全英語小班制、英式開放教學風格。竹北因鄰近竹科，是英語補習班的一級戰區，家長們大多是高端消費族群，從孩子還小就開始培養英語能力，目標是未來要送他們出國留學。

Tom 指出，孩子應要接觸多元資源與不同風格的學習內容，例如多閱讀故事書，最好是原文教材，以理解各國文化與生活方式。他特別強調，台灣教育普遍忽略「口說」與「表達」能力，因此他積極在課堂中強化這部分的訓練，希望幫助學生能自信地與不同背景的人交談。若有機會造訪英國或參與文化交流活動，更應該把握，這是拓展視野與提升語言能力很重要的一步。

Tom Hilder 指出，孩子應多閱讀故事書，最好是原文教材，能幫助理解各國文化與生活方式，是英語學習的重要關鍵。圖/自然璽英語文理補習班提供

【建議參加遊學團 沉浸式體驗在地生活】

他建議，如考慮到英國留學，不妨先參加遊學團，親身感受當地的生活，評估自己是否真正喜歡當地的學習與文化環境。對許多學生而言，他更建議選擇「遊學」的方式，而非單純的語言課程，因為遊學會安排走訪英國多個城市，讓學生找出最符合自身偏好、也最適合未來就讀的大學生活環境。

Tom 進一步表示，倫敦是一個很令人驚艷的城市，但也可能讓人感到節奏過快，不一定適合每個人。其他像是巴斯（Bath）、牛津（Oxford）、劍橋（Cambridge）、約克（York）、愛丁堡（Edinburgh）、杜倫（Durham）、溫徹斯特（Winchester）、布里斯托（Bristol）和卡迪夫（Cardiff）等地，同樣擁有豐富的人文和完善的大學資源，值得造訪與深入了解。

因此，利用暑假或寒假參加遊學團，讓孩子在兩到三週內置身當地文化，沉浸式體驗英國的生活。同時，也是親自走訪各城市、找出最適合自己生活與學習環境最好的機會。



主圖：Tom Hilder 定居台灣十多年，他指出英國有非常多出色的大學和科系，留學環境具有相當大的優勢，很適合台灣學生。圖/自然璽英語文理補習班提供