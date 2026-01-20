出國瘋潮 觀光逆差逾7千億

出國旅遊熱，依數據推估114年台灣旅客出國達1900萬人次，輕鬆創史上最高。圖為桃機第二航廈出境大廳內，旅客正準備通關。（本報資料照片）

國人出國旅遊熱度不減，民國114年光是1至11月間，台灣旅客出國就突破1738萬人次，超越新冠肺炎疫情前全年，推估114年可突破1900萬人次，輕鬆創史上最高。反觀外國旅客來台成長力道有限，今年推估約840萬人次，一來一往觀光逆差破千萬人次、產值逾7000億元。

據現有數據推估，114年台灣旅客出國達1900萬人次，並依照113年調查、平均每人出國1趟支出5萬5541元，全台旅客出國要花費1兆552億7900萬元。外籍旅客來台部分，推估去年約840萬人次，平均每人每趟消費1276美元，再乘以平均匯率，總金額約3440億6064萬元。

廣告 廣告

也就是說，去年我國的觀光逆差，達到1000萬餘人次、7112億餘元。高雄餐旅大學教授劉喜臨表示，亞洲周邊國家都在努力吸引觀光客，台灣一定要找到自己的差異化與獨特性，掌握住區域型、短天數的旅遊趨勢，歐美旅客雖穩定成長，但數量無法有大突破，亞洲周邊國家仍是客源主力，應積極爭取。

晴天旅遊集團董事長陳依福分析，短天數、高頻率已經成為最新的旅客出遊趨勢，且尋求「深度與自我意義」的遊程，將成為旅客最重視的考量之一。他認為，未來出境人數一定會持續成長，這與台灣總體經濟變好有高度相關，當錢在國外變得好用、國內物價卻不斷攀升時，選擇出國的趨勢無可避免。

晴日旅遊總經理黃清涼表示，隨著日本萬博落幕、日幣匯率維持低檔、旅遊紅利結束等因素，今年日本旅遊市場相當競爭，旅遊團價格鬆動，預期今年上半年的團費可以減少5％左右。